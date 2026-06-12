​Mundial 2026: resultados, posiciones y cómo sigue el torneo 

Se terminó la espera. Este jueves comenzó el Mundial 2026 y 48 selecciones sueñan con la gloria máxima. En el partido inaugural, México superó 2-0 a Sudáfrica y cumplió con la obligación que tenía como uno de los anfitrión. Más tarde, también por el Grupo A, juegan Corea del Sur vs. Chequia.
Los resultados de la fecha 1
México 2 – Sudáfrica 0 (Grupo A)
Así sigue la fecha 1
Jueves 11 de junio
23:00 – Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A – Guadalajara ( DSports/TyC Sports)
Viernes 12 de junio
16:00 – Canadá vs. Bosnia y Herzegovina- Grupo B – Toronto (DSports)
22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles (DSports/TyC Sports/Telefé/Disney+)
Sábado 13 de junio
16:00 – Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco (DSports)
19:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York (DSports/Telefé/Disney+)
22:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston (DSports/TyC Sports)
Domingo 14 de junio
01:00 – Australia vs. Turquía – Grupo D – Vancouver (DSports/TyC Sports)
14:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston (DSports)
17:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas (DSports/TyC Sports/Telefé/Disney+)
20:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia (DSports/Telefé/Disney+)
23:00 – Suecia vs. Túnez – Grupo F – Monterrey (DSports/TyC Sports)
Lunes 15 de junio
13:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta ( DSports)
16:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle (DSports 2/TyC Sports)
19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami (DSports/TyC Sports/Telefé/Disney+)
22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles (DSports/TyC Sports)
Martes 16 de junio
16:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York ( DSports)
19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston ( DSports 2/TyC Sports)
Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City (DSports/TyC Sports/Telefé/TV Pública/Disney+)
Miércoles 17 de junio
01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco (DSports/TyC Sports)
14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston (DSports)
17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas (DSports/TyC Sports/Telefé/Disney+)
20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto (DSports 2/TyC Sports)
23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México (DSports/TyC Sports)