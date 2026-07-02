​Mundial 2026, EN VIVO: cómo está la llave, partidos de hoy, fixture, resultados y más noticias del jueves 2 de julio 

Se viene otro día importante en el Mundial 2026: hoy conoceremos tres nuevos clasificados a los octavos de final. Dos de ellos saldrán de duelos 100% europeos, mientras que la jornada finalizará con otro duelo entre un seleccionado del Viejo Continente y otro de África.
La jornada dará comienzo a las 16hs con el encuentro entre España y Austria. Posteriormente, a las 20hs, habrá un partidazo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Croacia de Luka Modric. Y finalmente a la medianoche se jugará el partido entre Suiza y Argelia.
Además, la Selección Argentina sigue ajustando detalles para enfrentar a Cabo Verde: Lionel Scaloni tiene que terminar de definir el once para los 16vos de final que serán este viernes en Miami. Conocé todas las novedades de este jueves 2 de julio.
MUNDIAL 2026, EN VIVO: LA LLAVE, PARTIDOS, FIXTURE, RESULTADOS Y TODAS LAS NOTICIAS DE ESTE JUEVES 2 DE JULIO
¡Siguen los 16vos de final del Mundial 2026!
Se viene una nueva jornada a todo o nada en la Copa del Mundo: hoy conoceremos a tres nuevos clasificados a los octavos de final y varios candidatos estarán en acción. La España de Lamine Yamal enfrenta a la dura Austria, la Portugal de Cristiano Ronaldo enfrenta a la Croacia de Luka de Modric y Suiza se medirá ante Argelia. Seguí el minuto a minuto de la jornada mundialista por acá, en Olé.