​Mundial 2026, EN VIVO: cómo está la llave, partidos de hoy, fixture, resultados y más noticias del jueves 2 de julio 

Se viene una nueva jornada a todo o nada en la Copa del Mundo: hoy conoceremos a tres nuevos clasificados a los octavos de final y varios candidatos estarán en acción. La España de Lamine Yamal enfrenta a la dura Austria, la Portugal de Cristiano Ronaldo enfrenta a la Croacia de Luka de Modric y Suiza se medirá ante Argelia. Seguí el minuto a minuto de la jornada mundialista por acá, en Olé.