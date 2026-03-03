​Mundial 2026: a 100 días, 100 datos clave sobre la Copa del Mundo y el camino de la Selección Argentina 

Faltan solamente 100 días para el comienzo del Mundial 2026. La cuenta regresiva ya entró en su recta final y cada vez queda menos para la Copa del Mundo, donde la Selección Argentina de Lionel Messi buscará defender la corona y conquistar la cuarta estrella de su historia. Obviamente, el camino no será fácil: otras 47 selecciones también sueñan con alcanzar la gloria máxima, aunque solo una se quedará con el título de campeón del mundo.
A poco más de tres meses del inicio de la cita mundialista, en Olé te contamos 100 datos imperdibles sobre esta edición del Mundial: sedes, los detalles del formato inédito de 48 equipos, fechas clave, el camino de la Albiceleste y el fixture completo del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. ¡Mirá!
1- El Mundial se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
2- Será el primer Mundial con tres anfitriones.
3- La Copa del Mundo contará con 48 selecciones por primera vez.
4- Habrá 12 grupos de cuatro equipos.
5- Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros clasificarán a octavos de final.
6- Se jugarán 104 partidos en total (40 más que en Qatar 2022).
6- El campeón disputará ocho encuentros.
8- Se disputará entre junio y julio de 2026.
9- El partido inaugural será el 11 de junio.
10- La final se jugará el 19 de julio.
11- El Grupo A está compuesto por México, Sudáfrica, Corea del Sur y un equipo que supere el repechaje europeo.
12- El Grupo B está compuesto por Canadá, Qatar, Suiza y y un equipo que supere el repechaje europeo.
13- El Grupo C está compuesto por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
14- El Grupo D está compuesto por Estados Unidos, Paraguay, Australia y un equipo que supere el repechaje europeo.
15- El Grupo E está compuesto por Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
16- El Grupo F está compuesto por Países Bajos, Japón, Túnez y un equipo que supere el repechaje europeo.
17- El Grupo G está compuesto por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
18- El Grupo H está compuesto por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
19- El Grupo I está compuesto por Francia, Senegal, Noruega y un equipo que supere el repechaje internacional.
20- El Grupo J está compuesto por Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
21- El Grupo K está compuesto por Portugal, Uzbekistán, Colombia y un equipo que supere el repechaje internacional.
22- El Grupo L está compuesto por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
23- Ya conocemos a 42 de los 48 seleccionados que jugarán la Copa del Mundo.
24- Todavía quedan por definir seis equipos que saldrán de los repechajes.
25- Cuatro de ellos vendrán del Repechaje Europeo.
26- Dos se ganarán su lugar en el Repechaje Intercontinental.
27- El partido inaugural será México vs. Sudáfrica.
28- Se disputará en el Estadio Azteca.
29- Comenzará a las 16:00 (hora argentina).
30- La Selección Argentina debutará el 16 de junio.
31- Su primer partido será ante Argelia en Kansas City.
32- Dará comienzo a las 22.00hs
33- Será en el Arrowhead Stadium, la casa de los Kansas City Chiefs.
34- El segundo partido de Argentina será el 22 de junio
35- Su rival será Austria en Dallas, Texas.
36- Arrancará a las 14.00hs
37- Se jugará en el AT&T Stadium, estadio de los Dallas Cowboys.
38- El último partido de Argentina en la fase de grupos será ante Jordania.
39- Se disputará el 27 de junio.
40- Hora: 23:00
41- También se jugará en el AT&T Stadium de Dallas.
42- Si Argentina termina primera, se cruzará con el segundo del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde) en los 16vos de final.
43- Si sale primera, en octavos de final irá ante el ganador de los segundos del Grupo D y del Grupo G.
44- En cuartos podría cruzarse a Egipto, Bélgica, Estados Unidos, Portugal, Canadá o Italia.
45- Si ambos ganan su grupo, Argentina vs. Brasil se daría en la semifinal
46- De quedar segunda, se medirá con el primero del Grupo H en los 16vos de final.
47- Si sale segunda y avanza a octavos, enfrentará al ganador de un duelo entre los segundos de los grupos K y L.
48- La TV Pública transmitirá todos los partidos de Argentina.
49- TyC Sports también pasará los encuentros de la Albiceleste y varios cruces destacados.
50- Telefe también adquirió los derechos.
51- DSports emitirá los 104 partidos.
52- Solo DSports transmitirá el torneo completo.
53- El Mundial se disputará en 16 sedes.
54- Estados Unidos aportará 11 de ellas, la gran mayoría.
55- México tendrá tres estadios.
56- Canadá tiene dos sedes.
57- Las ciudades de Estados Unidos con sede son: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.
58- En México se jugará en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
59- En Canadá: Toronto y Vancouver.
60- La final será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
61- Las semifinales se jugarán en Dallas y Atlanta.
62- Con el nuevo formato, se agrega la instancia de 16avos de final.
63- Será la primera ronda de los playoffs.
64- Algunos primeros enfrentarán a terceros.
65- También habrá cruces entre segundos.
66- El camino al título será más largo que nunca.
67- Los 16avos de final comenzarán el 28 de junio.
68- Los octavos de final arrancarán el 4 de julio.
69- Los cuartos de final iniciarán el 9 de julio.
70- Las semifinales serán el 14 y 15 de julio.
71- El tercer puesto se disputará el 18 de julio.
72- La final será el 19 de julio.
73- Nuevas normas comenzarán a aplicarse en la Copa del Mundo
74- Los jugadores tendrán cinco segundos para hacer un lateral.
75- Al momento de hacer un cambio, el jugador reemplazado deberá dejar el campo de juego en 10 segundos.
76- En caso de lesión, el jugador deberá ser tratado y evaluado fuera de la cancha.
77- El VAR podrá intervenir en más jugadas.
78- Ahora se podrán revisar segundas tarjetas amarillas.
79- También se revertirán los córners mal sancionados.
80- Estas reglas debutarán en el Mundial y se mantendrán para la temporada 2025/26.
81- El país con más Mundiales en la historia es Brasil, con 5.
82- Lo siguen Alemania e Italia, con 4.
83- Argentina tiene tres (1978, 1986 y 2022) y buscará sumar su cuarta estrella este Mundial.
84- Uruguay y Francia ganaron la Copa del Mundo dos veces.
85- Inglaterra y España tienen un título cada uno.
86- Messi podría convertirse en el jugador con más goles en Copas del Mundo
87- Leo anotó 13 goles en Mundiales a lo largo de la historia.
88- El que más goles tiene es Miroslav Klose, con 15.
90- Kylian Mbappé, con 12, es otro que podría batir el récord.
91- Al igual que en 2022, las listas de las selecciones serán de 26 jugadores.
92- Scaloni tendría 15 nombres cerrados.
93- Ellos son: Dibu Martínez, Rulli, Molina, Otamendi, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Paredes, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Thiago Almada y Lionel Messi.
94- La Selección Argentina hará base en Kansas City.
95- Desde allí se moverá para afrontar sus compromisos.
96- Argentina tiene programada la Finalissima vs. España antes del Mundial.
97- Hoy corre riesgo porque hubo reportes de misiles sobrevolando el espacio aéreo del estadio Lusail.
98- Miami y Londres se analizan como sedes de reemplazo.
99- Podés armar tu pronóstico del Mundial 2026 haciendo click acá.
100- Mirá el fixture completo del Mundial acá abajo.