​Mundial 2026: a 100 días, 100 datos clave sobre la Copa del Mundo y el camino de la Selección Argentina 

Faltan solamente 100 días para el comienzo del Mundial 2026. La cuenta regresiva ya entró en su recta final y cada vez queda menos para la Copa del Mundo, donde la Selección Argentina de Lionel Messi buscará defender la corona y conquistar la cuarta estrella de su historia. Obviamente, el camino no será fácil: otras 47 selecciones también sueñan con alcanzar la gloria máxima, aunque solo una se quedará con el título de campeón del mundo.

A poco más de tres meses del inicio de la cita mundialista, en Olé te contamos 100 datos imperdibles sobre esta edición del Mundial: sedes, los detalles del formato inédito de 48 equipos, fechas clave, el camino de la Albiceleste y el fixture completo del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. ¡Mirá!

1- El Mundial se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. 2- Será el primer Mundial con tres anfitriones. 3- La Copa del Mundo contará con 48 selecciones por primera vez. 4- Habrá 12 grupos de cuatro equipos. 5- Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros clasificarán a octavos de final. 6- Se jugarán 104 partidos en total (40 más que en Qatar 2022). 6- El campeón disputará ocho encuentros. 8- Se disputará entre junio y julio de 2026. 9- El partido inaugural será el 11 de junio. 10- La final se jugará el 19 de julio.

11- El Grupo A está compuesto por México, Sudáfrica, Corea del Sur y un equipo que supere el repechaje europeo. 12- El Grupo B está compuesto por Canadá, Qatar, Suiza y y un equipo que supere el repechaje europeo. 13- El Grupo C está compuesto por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. 14- El Grupo D está compuesto por Estados Unidos, Paraguay, Australia y un equipo que supere el repechaje europeo. 15- El Grupo E está compuesto por Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. 16- El Grupo F está compuesto por Países Bajos, Japón, Túnez y un equipo que supere el repechaje europeo. 17- El Grupo G está compuesto por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. 18- El Grupo H está compuesto por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. 19- El Grupo I está compuesto por Francia, Senegal, Noruega y un equipo que supere el repechaje internacional. 20- El Grupo J está compuesto por Argentina, Argelia, Austria y Jordania. 21- El Grupo K está compuesto por Portugal, Uzbekistán, Colombia y un equipo que supere el repechaje internacional. 22- El Grupo L está compuesto por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. 23- Ya conocemos a 42 de los 48 seleccionados que jugarán la Copa del Mundo. 24- Todavía quedan por definir seis equipos que saldrán de los repechajes. 25- Cuatro de ellos vendrán del Repechaje Europeo. 26- Dos se ganarán su lugar en el Repechaje Intercontinental.

Los grupos del Mundial 2026. Los grupos del Mundial 2026.

27- El partido inaugural será México vs. Sudáfrica. 28- Se disputará en el Estadio Azteca. 29- Comenzará a las 16:00 (hora argentina). 30- La Selección Argentina debutará el 16 de junio. 31- Su primer partido será ante Argelia en Kansas City. 32- Dará comienzo a las 22.00hs 33- Será en el Arrowhead Stadium, la casa de los Kansas City Chiefs. 34- El segundo partido de Argentina será el 22 de junio 35- Su rival será Austria en Dallas, Texas. 36- Arrancará a las 14.00hs 37- Se jugará en el AT&T Stadium, estadio de los Dallas Cowboys. 38- El último partido de Argentina en la fase de grupos será ante Jordania. 39- Se disputará el 27 de junio. 40- Hora: 23:00 41- También se jugará en el AT&T Stadium de Dallas. 42- Si Argentina termina primera, se cruzará con el segundo del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde) en los 16vos de final. 43- Si sale primera, en octavos de final irá ante el ganador de los segundos del Grupo D y del Grupo G. 44- En cuartos podría cruzarse a Egipto, Bélgica, Estados Unidos, Portugal, Canadá o Italia. 45- Si ambos ganan su grupo, Argentina vs. Brasil se daría en la semifinal 46- De quedar segunda, se medirá con el primero del Grupo H en los 16vos de final. 47- Si sale segunda y avanza a octavos, enfrentará al ganador de un duelo entre los segundos de los grupos K y L.

Los rivales de la Selección Argentina en el Mundial 2026: Austria, Argelia y Jordania, en el grupo J. Los rivales de la Selección Argentina en el Mundial 2026: Austria, Argelia y Jordania, en el grupo J.

48- La TV Pública transmitirá todos los partidos de Argentina. 49- TyC Sports también pasará los encuentros de la Albiceleste y varios cruces destacados. 50- Telefe también adquirió los derechos. 51- DSports emitirá los 104 partidos. 52- Solo DSports transmitirá el torneo completo.

53- El Mundial se disputará en 16 sedes. 54- Estados Unidos aportará 11 de ellas, la gran mayoría. 55- México tendrá tres estadios. 56- Canadá tiene dos sedes. 57- Las ciudades de Estados Unidos con sede son: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. 58- En México se jugará en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 59- En Canadá: Toronto y Vancouver. 60- La final será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. 61- Las semifinales se jugarán en Dallas y Atlanta.

El MetLife Stadium será la sede de la final (AP). El MetLife Stadium será la sede de la final (AP).

62- Con el nuevo formato, se agrega la instancia de 16avos de final. 63- Será la primera ronda de los playoffs. 64- Algunos primeros enfrentarán a terceros. 65- También habrá cruces entre segundos. 66- El camino al título será más largo que nunca. 67- Los 16avos de final comenzarán el 28 de junio. 68- Los octavos de final arrancarán el 4 de julio. 69- Los cuartos de final iniciarán el 9 de julio. 70- Las semifinales serán el 14 y 15 de julio. 71- El tercer puesto se disputará el 18 de julio. 72- La final será el 19 de julio.

73- Nuevas normas comenzarán a aplicarse en la Copa del Mundo 74- Los jugadores tendrán cinco segundos para hacer un lateral. 75- Al momento de hacer un cambio, el jugador reemplazado deberá dejar el campo de juego en 10 segundos. 76- En caso de lesión, el jugador deberá ser tratado y evaluado fuera de la cancha. 77- El VAR podrá intervenir en más jugadas. 78- Ahora se podrán revisar segundas tarjetas amarillas. 79- También se revertirán los córners mal sancionados. 80- Estas reglas debutarán en el Mundial y se mantendrán para la temporada 2025/26.

81- El país con más Mundiales en la historia es Brasil, con 5. 82- Lo siguen Alemania e Italia, con 4. 83- Argentina tiene tres (1978, 1986 y 2022) y buscará sumar su cuarta estrella este Mundial. 84- Uruguay y Francia ganaron la Copa del Mundo dos veces. 85- Inglaterra y España tienen un título cada uno. 86- Messi podría convertirse en el jugador con más goles en Copas del Mundo 87- Leo anotó 13 goles en Mundiales a lo largo de la historia. 88- El que más goles tiene es Miroslav Klose, con 15. 90- Kylian Mbappé, con 12, es otro que podría batir el récord.

Messi podría hacer más historia en el Mundial 2026 (AP). Messi podría hacer más historia en el Mundial 2026 (AP).

91- Al igual que en 2022, las listas de las selecciones serán de 26 jugadores. 92- Scaloni tendría 15 nombres cerrados. 93- Ellos son: Dibu Martínez, Rulli, Molina, Otamendi, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Paredes, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Thiago Almada y Lionel Messi. 94- La Selección Argentina hará base en Kansas City. 95- Desde allí se moverá para afrontar sus compromisos. 96- Argentina tiene programada la Finalissima vs. España antes del Mundial. 97- Hoy corre riesgo porque hubo reportes de misiles sobrevolando el espacio aéreo del estadio Lusail. 98- Miami y Londres se analizan como sedes de reemplazo. 99- Podés armar tu pronóstico del Mundial 2026 haciendo click acá. 100- Mirá el fixture completo del Mundial acá abajo.

