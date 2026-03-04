​Mundial 2026: 100 días para ilusionarse 

En agosto del 2022, Enzo Fernández no era una fija para jugar muchos minutos en Qatar. Tampoco parecía que sería el momento de Julián Alvarez. Incluso algunos discutían la titularidad de De Paul. Las preocupaciones futboleras pensando el Mundial que se venía eran cómo mantener el nivel de la Copa América pasada en la Copa del Mundo y entender el rol que podría desplegar Lionel Messi en lo que pensaban todos sería su último Mundial.

Faltaban 100 días para la competencia. La misma cantidad que hoy aparecen en el calendario para que la pelota empiece a rodar en el Mundial 2026.¿Y cuáles son las señales que da el equipo? Sin profundizar, rápidamente se puede repasar el nivel parejo y sostenido del Dibu Martínez como un arquero ganapartidos. Solidez en los centrales (Cuti Romero un escalón por encima de Lisandro Martínez y Otamendi). Dudas en los laterales y esperanza total en un mediocampo con nivel y variantes: Mac Allister, Enzo Fernández, Paredes, Giuliano Simeone, entre otros. A De Paul lo pasó a standby el nivel de la MLS pero él con la celeste y blanca siempre dio más que en sus clubes. Lautaro está on fire y Julián tratando de volver a su racha. Thiago Almada aprobó largamente con la Selección y Messi que se recicla como para ser optimistas.

La Selección llegó a dar la vuelta al mundo porque tenía un equipo, pero está claro que sin Leo no lo conseguía. O al revés, Messi no hubiera llegado al título mundial sin que una base sólida y con jerarquía lo completara. Ahora bien, la continuidad de Leo pensando en el Mundial 2026 fue una incógnita que a medida que se acerca la fecha de la competencia está más que resuelta.

Su voracidad competitiva le permite equilibrar el nivel inferior de la liga con una performance que excede a la dureza del rival. Hizo dos goles de su sello que no tuvieron que ver con la falta de peso de los defensores o el arquero. Zurdazo cruzado desde afuera fuertísimo y al ángulo y un tiro libre fantasista fueron suficientes para creer que estará a la altura.

La esperanza no se lleva bien con la paciencia, pero a 100 días del Mundial, hay espacio para ilusionarse

