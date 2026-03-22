​Morón goleó y es nuevo líder de la Primera Nacional 

Acostumbrado a la riña, este Gallo dio batalla y se quedó con la victoria. Acostumbrado a dar pelea, este equipo pisó fuerte en su visita a Boulogne y se quedó con un partido determinante. Deportivo Morón goleó a Acassuso a domicilio y le arrebató la punta de la Zona A de la Primera Nacional.

Los del Oeste supieron golpear en los momentos justos para dejar en la lona a un Quemero que tuvo un gran arranque en la categoría tras el histórico ascenso de la temporada pasada pero que sufrió su segundo traspié consecutivo (venía de perder con Colón). La entrega, el fútbol y la jerarquía fueron determinantes para armar un 3-0 que valió oro.

Morón rompió con la paridad cerca del cierre del primer tiempo. Diagramó una contra perfecta con Juani Olivares a la cabeza y con la gran definición de Gonzalo Berterame. Como si fuera poco, los roles se invirtieron antes del primer minuto del complemento y el Gallo estiró la diferencia para manejar los hilos del encuentro con mayor facilidad. Sí, porque el 7 le metió un centro preciso para la aparición del 10, el autor de un golazo de volea.

¿Luego? La visita bajó la intensidad, jugó con la desesperación de un Acassuso que estuvo lejos de su mejor nivel y, para colmo, selló el resultado con el grito de Franco Fagundez.

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