​Moretti, más complicado: la Justicia lo procesó por administración fraudulenta 

Pocas horas después de que se generara la acefalía en San Lorenzo, Marcelo Moretti recibió un nuevo revés. La jueza Laura Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, tomó la decisión de procesar al ahora ex presidente del club por administración fraudulenta, luego del pedido hecho por parte de la fiscal Mónica Cuñarro.

La investigación

La causa, impulsada por el ex directivo César Francis y el abogado Christian Mera, apunta al MM luego de la cámara oculta difundida por Canal 9 en abril de este año, en el que se observa al dirigente del Ciclón guardándose un sobre de 25 mil dólares.

“Lo prometimos y se logró. No vamos a parar ni vamos a aflojar hasta recuperar el club. Y, además, se le prohibió la salida del país”, publicó Francis, referente de Volver a San Lorenzo, en sus redes sociales. “Que siga desfilando por los canales el corrupto Moretti diciendo que va a salir el procesamiento”, agregó Mera, otro de los denunciantes y miembro de la misma agrupación.

El accionar de la Justicia

La postura de la Justicia fue hecha en medio de la fuerte crisis institucional que sacude al Ciclón desde hace varios meses y en el que tuvo este martes un momento clave, después de que se decretara la acefalía del club tras la renuncia de 14 miembros de la Comisión Directiva. Bruniard, que decidió mantener en libertad a Moretti, embargó al directivo por $38 millones y le prohibió salir del país.

Según el dictamen de la jueza de la causa, MM se “aprovechó de su condición y priorizó un interés personal, ilegal, dolosamente pergeñado para hacerse del dinero”. “Recibió el dinero y lo tomó para sí, lo que configura un desapoderamiento ilegítimo, una apropiación indebida de recursos que se produjo en el marco del ejercicio de su función”, dice la resolución.

Pasado y futuro

La fiscalía remarcó el accionar dilatorio del dirigente durante el proceso judicial, luego de que Moretti se ausentara en seis oportunidades a prestar declaración indagatoria y, una vez que aceptó el llamado, tomó la determinación de no responder las preguntas. Este último paso se dio el 25 de noviembre, cuando fue a los tribunales de Comodoro Py y guardó silencio ante el requerimiento.