​Moreno, el primer refuerzo de River de la gestión Di Carlo con la cláusula de los 100 millones 

La decisión de Franco Mastantuono de mudarse de Núñez a Madrid marcó un antes y un después en River con relación a los montos fijados para la salida de los nuevos talentos. Mientras en Europa observan al fútbol argentino como un mercado emergente, ideal para venir con la billetera abultada en la búsqueda de joyas, el club blindó sus vidrieras con cláusulas de 100 millones de euros. Una nueva política institucional que ahora también incluye a los refuerzos, siendo Aníbal Moreno el primero de la gestión Stefano Di Carlo en tener ese ítem en su contrato.