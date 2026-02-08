​Montiel, contundente: “Hay que hacerse cargo, no estuvimos a la altura” 

“Hay que hacernos cargo, no estuvimos a la altura”. Gonzalo Montiel estuvo en la misma línea que Juanfer Quintero y Marcelo Gallardo en su declaraciones y no anduvo con vueltas luego de la durísima goleada sufrida contra Tigre en el Monumental. “Se entiende el enojo del hincha, tenemos la obligación de ganar de local, esto es River. Le pedimos disculpas a la gente, que nos apoya los 90′”, marcó en la zona de vestuarios.

Al igual que el resto del equipo, él no tuvo una buena presentación y sufrió los ataques directos del equipo de Diego Dabove: con poca profundidad por la derecha, no pesó en ataque pese a que en algunas ocasiones llegó a entrar de 9 y sufrió en defensa. Se dio en algunas ocasiones que, con Colidio y Salas abiertos, él metió un par de diagonales al área para intentar conectar un centro, cosa que no sucedió.

“Fue un partido en el que no salieron las cosas que veníamos trabajando en la semana, ellos aprovecharon las contras y nuestros errores. Tratamos de imponernos, nos agarraron mal parados porque cometimos errores. Hay que seguir corrigiendo, cambiar de página rápidamente y pensar en lo que viene”, analizó el lateral derecho campeón del mundo. “Gallardo nos marcó los errores que no podemos cometer. Hay que seguir entrenando en la semana”, agregó.

@lucasbenda

