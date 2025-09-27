​Miguel Russo fue dado de alta, pero está en duda para dirigir ante Defensa 

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta este viernes tras permanecer internado durante dos días de manera provisoria en el sanatorio Fleni de Belgrano. De todas maneras, no se confirmó si dirigirá este sábado a las 19 ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Grupo A de la Liga Profesional.

Lo que pone en dudas la presencia de Russo es su estado de salud y las condiciones climáticas adversas que se esperan para este sábado, con pronóstico de lluvia y baja temperatura. El experimentado director técnico de 69 años permaneció en observación todo el lunes por un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina. Tras ser dado de alta, el miércoles volvió a quedar internado hasta este viernes de tarde.

Durante estos dos días ausentes, los entrenamientos fueron comandados por los asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, con la cabeza puesta en el encuentro de este sábado ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura.

Cabe destacar que, a principios de mes, el entrenador nacido en Lanús debió ser internado durante cuatro días en el Fleni por una infección urinaria, la cual lo dejó fuera de sus labores por diez días.

El 2 de septiembre, luego de lo que fue la victoria por 2-0 sobre Aldosivi de Mar del Plata, el ex Rosario Central se había presentado en el sanatorio de Belgrano para realizarse los chequeos médicos correspondientes y, luego de haber superado sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, en un estudio de orina se descubrió que padecía una infección urinaria.

En ese momento, la primera decisión fue mantenerlo en el instituto durante gran parte del día, otorgándole antibióticos con suero pero terminó siendo internado por precaución. Fue recién el 11 de septiembre que pudo volver a los entrenamientos. Desde entonces, Boca cosechó dos empates contra Rosario Central y el último domingo contra Central Córdoba.

El equipo xeneize está en cuarto lugar en su grupo, ingresando a los playoffs del torneo, pero con la cabeza puesta en la clasificación a la Libertados del próximo año, para la que está en segundo lugar en la tabla anual, detrás de River.