​Miguel Borja: flechita para abajo pero con ciudadanía argentina 

A poco de que finalice su contrato, el colombiano Miguel Borja recibió la ciudadanía argentina y liberó un cupo de extranjero en River que, pensando en el próximo mercado de pases, ahora tiene en esa lista a Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Sebastián Boselli ya que el chileno Paulo Díaz también tiene la ciudadanía, al igual que el paraguayo Matías Galarza Fonda y el juvenil brasileño Giorgio Costantini.

La continuidad del delantero de 32 años en Núñez es toda una incógnita y el penal errado en la definición contra Independiente Rivadavia por semis de Copa Argentina parece alejarlo aún más de renovar con el club al que llegó en julio de 2022 desde Junior de Barranquilla.

Borja lleva apenas seis goles en 46 partidos jugados este año, una caída muy abrupta luego del tremendo 2024 que lo tuvo como el máximo goleador del fútbol argentino, con 31 gritos en 49 encuentros. En total lleva 62 festejos en 157 partidos con la camiseta de la banda.

Al colombiano, como a River, le quedan tres partidos antes de los playoffs para intentar maquillar su temporada y ganarse la renovación: contra Gimnasia en el Monumental el domingo 2 de noviembre, contra Boca de visitante el domingo 9 y contra Vélez, también a domicilio, el domingo 16.