​Miami se quedó sin argentinos: perdieron Horacio Zeballos y Gustavo Fernández 

La participación argentina se va con la frente en alto de Miami. Tras la caída deFrancisco Cerúndolo (19°) en los singles del M1000 de la ciudad, este viernes las dos raquetas nacionales que seguían de pie fueron eliminadas de sus cuadros: Horacio Zeballos, que perdió en las semis de dobles con Marcel Granollers, y Gustavo Fernández, que cayó en la misma instancia del ITF 500 de silla de ruedas.

Zeballos es el que mejor parado se irá de los Estados Unidos, dado lo hará con un sabor agridulce. El marplatense se quedó con la bronca de no poder levantar otro título tras perder por 6-2 y 6-3 ante la dupla Heeliovara-Patten, en un duelo donde él y el español generaron ocho chances de break (tres más que sus rivales) pero no consiguieron covertir ninguna. Así, quedaron eliminados tras 1h06m.

Zeballos y Granollers no pudieron levantar otro título juntos, pero se van contentos de Miami… (EFE) Zeballos y Granollers no pudieron levantar otro título juntos, pero se van contentos de Miami… (EFE)

Sin embargo, nada de lo que hizo la dupla hispano-argenta en Miami fue en vano: gracias a alcanzar las semis y a la derrota del británico Neal Skupski (1° del mundo hasta esta competencia) en cuartos, el equipo logró trepar hasta la cima del ranking mundial, con la raqueta nacional como 1° y Granollers de escolta. De esta manera, recuperaron el puesto que les perteneció por 22 semanas en 2024.

Por su parte, Gusti Fernández (3°) también se quedó afuera en las semifinales de su cuadro. Y es que, tras vencer al español Martín De La Puente (4°) por 6-0, 3-6 y 6-3 en cuartos, se midió en esta instancia con uno de los tenistas que mejor lo conoce: el británico Alfie Hewett, 2° del mundo al que ya enfrentó 54 veces.

El cordobés no logró el pase a la final y fue triunfo para la raqueta europea por 6-3 y 6-4, que extiende su historial positivo contra el de Río Tercero: lo venció en 34 ocasiones, siendo 18 de ellas en cemento (la superficie donde se jugó este duelo). En la final, Hewett jugará frente al #1 del mundo: el japonés Tokito Oda.

Gusti Fernández se quedó a una victoria de la final en Miami. Gusti Fernández se quedó a una victoria de la final en Miami.

La derrota de Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev en el cuadro de singles del M1000 de Miami

A estas dos derrotas se le suma la de Cerúndolo en el cuadro de singles en la noche del jueves: perdió por 6-1 y 6-2 contra el alemán Alexander Zverev (4°). Así, Cisco se despidió tras hacer un gran papel en el torneo de Miami, mientras que el teutón se enfrentará al italiano Jannik Sinner (2°) por un lugar en la final este viernes a eso de las 20 (ESPN y Disney+).

​