​México y un festejo a lo grande después de pasar a octavos del Mundial: 1 millón de personas en las calles 

El buen nivel de México en este Mundial no tardó en trasladarse a la pasión de su gente. Con el agregado de ser uno de los tres países organizadores y de haberse convertido en uno de los seleccionados más convocantes (llevó 287.994 hinchas en sus cuatro partidos), la gente está cada vez más ilusionada. Y fue durante la noche del pasado martes, que las calles de Ciudad de México rebalsaron de fanáticos que salieron a festejar el triunfo por 2 a 0 frente a Ecuador, el cual les dio el pasaje a los octavos de final.

Algo que se volvió una costumbre en la capital azteca, en el partido frente al seleccionado sudamericano se multiplicó por mil y dejó la sorprendente cifra de 1.000.000 de personas festejando en la calle. Así como sucedió en los partidos de fase de grupos, una gran cantidad de fanáticos mexicanos se reunieron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia -quizás el monumento más icónico del Distrito Federal- y en el Paseo de la Reforma.

La marea de gente en Ciudad de México (EFE). La marea de gente en Ciudad de México (EFE).

Desde allí, con banderas, camisetas y gorros, los mexicanos vivieron la clasificación de la Tri a los octavos de final, en lo que fue un gran partido del equipo dirigido por Javier Aguirre, y explotaron apenas el árbitro esloveno Slavko Vincic pitó el final del encuentro. Al instante de que esta imagen se refleje en la pantalla gigante, se desató un show de fuegos artificiales que dejó varias imágenes pintorescas.

Las mejores fotos de los festejos

Un hombre disfrazado del Chapulín Colorado tuvo que ser asistido (EFE). Un hombre disfrazado del Chapulín Colorado tuvo que ser asistido (EFE).

Los festejos de un niño (EFE). Los festejos de un niño (EFE).

Los hinchas tras el pitazo final (EFE). Los hinchas tras el pitazo final (EFE).

Mucha gente miró el partido en pantalla gigante (EFE). Mucha gente miró el partido en pantalla gigante (EFE).

Una de las hinchas mexicanas en el Ángel de la Independencia (EFE). Una de las hinchas mexicanas en el Ángel de la Independencia (EFE).

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