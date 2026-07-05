​México juega su Copa Libertadores en pleno Mundial 

Cientos de hinchas que merodeaban el hotel donde ‘descansa’ el equipo de Inglaterra que enfrentará este domingo a México por la Copa del Mundo, debieron ser desalojados por la Policía, que tomó medidas para garantizar la tranquilidad de los futbolistas ingleses.

Desde el viernes, la selección dirigida por Thomas Tuchel ha sido protegida por un robusto cuerpo de seguridad, con elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Policía, que colocaron vallas para evitar el acceso de hinchas.

A inicios de semana, miles de aficionados gritaron, lanzaron petardos y tocaron sirenas fuera del hotel donde se alejó el equipo de Ecuador que jugó con México por los 16° de final, con el objetivo de no dejar descansar a los de Sebastián Beccaccece.

Ahora hubo una convocatoria en redes por parte de algunos deseosos de molestar a los ingleses, pero el llamado no tuvo respuesta, ante las medidas de seguridad. Sin embargo, este sábado, algunos simpatizantes de Inglaterra permanecieron fuera del hotel en espera de que alguna figura saliera y les regalara un autógrafo, aunque fueron ‘invitados’ a abandonar el lugar.

En una rueda de prensa, Tuchel agradeció la alegría de los mexicanos que han recibido de manera calurosa a su equipo, aun cuando unos pocos mostraron rechazo.

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo desde las 21 (hora argentina) en el mitico y casi inexpugnable estadio Azteca (al menos para el Tri) en la fase de los 16 mejores del Mundial y en un partido rodeado de expectativas porque Inglaterra es el cuarto equipo del mundo, pero los mexicanos suman cuatro triunfos en cuatro salidas con ocho goles a favor y ninguno en contra.

El ganador del partido jugará los cuartos de final contra el mejor entre Brasil y Noruega, que se enfrentarán también este domingo.

(EFE) (EFE)

Tuchel volvió a poner el asunto de la altura sobre la mesa

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoció este sábado que las condiciones atmosféricas de la Ciudad de México, situada más de 2.200 metros por encima del nivel del mar, han afectado al plantel, pero descartó que eso influya en el rendimiento de su equipo.

En una conferencia de prensa, el estratega alemán explicó que sufrió un ligero dolor de cabeza tras su llegada a la capital mexicana la noche del viernes y que tampoco logró tener la mejor noche de sueño. Mientras, los futbolistas sintieron los efectos desde los primeros minutos de la práctica sabatina.

“Lo sentimos incluso si no entrenamos. No dormí tan bien como días anteriores, pero nada que no se pueda manejar ni te puedas adaptar”, explicó Tuchel. “Los jugadores lo sintieron en los primeros minutos del entrenamiento. Es lo que es, no podemos adaptarnos físicamente, es imposible, pero estamos un día antes para experimentarlo y que no sea mañana en los calentamientos”.

También se acercaron al hotel fans ingleses. (EFE) También se acercaron al hotel fans ingleses. (EFE)

Tuchel ya había adelantado que veía la elevada altitud de la ciudad como una gran desventaja. El sábado, advirtió de que México buscará sacar provecho de las condiciones de su fortín, el estadio Azteca. “No es una coincidencia que México empieza sus partidos muy fuerte, muy agresivos. Los primeros 15, 20 minutos serán los más difíciles para nosotros”, advirtió.

Inglaterra regresa al emblemático estadio 40 años después de sucumbir en los cuartos de final del Mundial de México 1986, ante la Argentina de Diego Maradona. México cayó también en esa instancia pero en Monterrey, por penales ante Alemania —en aquel certamen había cosechado tres triunfos y un empate en el Azteca, un recinto que traerá así reminiscencias para las dos selecciones.

Thomas Tuchel, en conferencia de prensa, blanqueó dolores de cabeza al llegar a la altura del DF mexicano. (EFE) Thomas Tuchel, en conferencia de prensa, blanqueó dolores de cabeza al llegar a la altura del DF mexicano. (EFE)

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