​¡Messi ya está en Argentina! 

Las primeras horas de la mañana del martes llegaron con buenas noticias para todos los argentinos: Lionel Messi ya está en el país. La Pulga aterrizó a las 6.48 en el Aeropuerto de Ezeiza, en un vuelo que partió en la noche del lunes desde el estado de Florida, e inmediatamente se trasladó al predio de AFA para sumarse a los trabajos junto al grupo conducido por Lionel Scaloni, de cara a los dos amistosos frente a Mauritania y Zambia.

Después de un merecido descanso luego de un largo viaje, esta tarde (a las 17 horas) Leo y el resto del plantel de la Scaloneta tendrán su primera práctica, que será a puertas cerradas en el predio Lionel Andrés Messi.

El avión de Lionel Messi, recién aterrizado en Ezeiza. El avión de Lionel Messi, recién aterrizado en Ezeiza.

Pasado el importante triunfo de las Garzas (3-2 ante NY City), con el que llegaron a los diez puntos en la Major League Soccer y en el que Leo convirtió un golazo de tiro libre y completó los 90′ en cancha, el campeón del mundo mostró su entereza física y terminó sin ninguna molestia el encuentro frente a los neoyorquinos. De esta manera, podrá formar parte tanto del partido frente a Mauritania como del encuentro con Zambia, el último en el país antes del Mundial y que también podría ser el último suyo en tierras argentinas.

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Leo volvió a mojar con el Inter Miami (AP Photo). Leo volvió a mojar con el Inter Miami (AP Photo).

Los amistosos de la Selección Argentina

Tras la cancelación de la Finalissima ante España en Lusail, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará dos amistosos en el país con el objetivo de mantener ritmo competitivo y ajustar detalles a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

Ambos encuentros se disputarán en La Bombonera, escenario elegido para que el público argentino pueda despedir a los campeones del mundo. Los partidos serán frente a Mauritania y Zambia, dos selecciones africanas que aceptaron la invitación luego de que quedara sin efecto la posibilidad de enfrentar a Guatemala por una restricción reglamentaria de la FIFA.

Leo se entrenará en Ezeiza bajo las órdenes de Scaloni (AP Photo). Leo se entrenará en Ezeiza bajo las órdenes de Scaloni (AP Photo).

Los futbolistas convocados llegaron durante el fin de semana y la mañana de este lunes, y se entrenarán bajo las órdenes del cuerpo técnico en el predio de Ezeiza a partir del martes.

Fecha y horario de los amistosos de Argentina

La AFA confirmó oficialmente las dos presentaciones de la Selección en esta ventana FIFA:

Argentina vs. Mauritania

27 de marzo – 20.15 hs – La Bombonera

Confirmado por la AFA como reemplazo de la Finalissima suspendida frente a España.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

Argentina vs. Zambia

31 de marzo – 20.15 hs – La Bombonera