​Messi y un paso más con Inter antes del Mundial 

La campaña de Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter Miami entró en su recta final. El clima mundialista ya copó la península de la Florida y las Garzas, como el resto de los equipos de la MLS, atraviesan los últimos partidos antes del parate por la Copa del Mundo. En ese sentido, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos visitará este miércoles (desde las 20.30 hora argentina) a Cincinnati por la fecha 13 de la MLS. Marchan terceros en la Conferencia Este con 22 puntos, a dos del líder Nashville.

Si bien el entrenador destacó en la previa que cuidará a las figuras para que lleguen en condiciones al Mundial, Leo y De Paul serán titulares para no perder ritmo de competencia. Vienen de jugar el sábado ante Toronto, con victoria por 4-2. Luego del encuentro, Inter deberá recibir a Portland Timbers (17/5) y a Philadelphia Union (24/5) para dar por cerrado el primer semestre y abocarse a la Selección Argentina.

Messi con Suárez y De Paul (Inter Miami). Messi con Suárez y De Paul (Inter Miami).

Quedan dos partidos más, dos pruebas, para que luego los dos albicelestes se pongan a disposición de Lionel Scaloni, que ya los metió lógicamente en la lista de 55. En el caso de Leo, si bien se espera la formalidad del anuncio oficial, se sabe que va a disputar su sexta Copa del Mundo. En ella cumplirá 39 años.

Por su parte, los otros argentinos Mateo Silvetti y Germán Berterame (este último nacionalizado mexicano) también serán titulares en el Inter Miami, que buscará treparse a la parte alta de su zona. La máxima cita, cada vez más cerca para todos.

Los números de Messi en este 2026 con su equipo

13 partidos jugados, 10 goles y tres asistencias.

Los partidos que le quedan a Messi e Inter Miami en este semestre

Local vs Portland Timbers (17/5 a las 19.00)

Local vs. Philadelphia Union (24/5 a las 20.00)

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