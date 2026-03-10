​Messi va por los 900 goles y Mascherano lo define con una frase: “No lo dimensionamos” 

10/03/2026 15:52hs.

Inter Miami comienza su camino en la Concachampions con un desafío exigente y un foco inevitable: Lionel Messi. Este miércoles a las 20.30 visitará a Nashville SC por la ida de los octavos de final en una serie que se definirá la próxima semana en Florida.

Pero en la previa del partido, la atención volvió a estar en el capitán argentino. Después de su gol ante DC United, Messi quedó a solo uno de alcanzar los 900 goles en su carrera profesional, una cifra que lo acerca aún más a otro récord histórico.

Video: @InterMiamiCF

Javier Mascherano se refirió a su impacto y admitió que todavía cuesta dimensionar lo que significa su carrera. “ Claramente no lo dimensionamos. Hablamos de poder llegar a hacer 900 goles, es una locura, es increíble. Es un jugador único”, explicó el ex volante de la Selección.

El Jefecito también remarcó que lo de Messi trasciende la estadistica. ” Los números de Leo son asombrosos, pero dentro de lo grande que es, las estadísticas son lo menos. Podés hacer un montón de goles, el tema es cómo. Él no solo llega a cifras increíbles de goles y asistencias, también por lo que le aporta al juego en sí”, analizó.

No solo amplió la diferencia ante DC United para poner un 2-0 contundente, sino que Messi también convirtió con eso su gol 899, quedando a un solo tanto para la marca de los 900.

De cara al partido en Nashville, el DT dejó en claro que el equipo buscará ayudar a su capitán a alcanzar esa marca histórica. “Ojalá podamos ayudarlo como equipo a llegar a los 900 o incluso superarlos. Eso va a querer decir que hicimos un buen partido, que pudimos convertir de visitante, algo importante en este tipo de eliminatorias”, deseó.

El detalle de los goles

Messi viene de convertir un golazo frente a DC United, cuando definió picándola ante el arquero para gritar el 899° de su carrera.En el detalle de su carrera, el capitán argentino suma 672 goles en 778 partidos con Barcelona, 32 en 75 encuentros con Paris Saint-Germain, 80 en 91 partidos con Inter Miami y 115 con la Selección argentina.

En total, acumula 899 goles en 1140 partidos, una cifra que lo deja todavía detrás de Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia con 965. Tras el argentino y el portugués aparecen Josef Bican (759), Pelé (757) y Romario (745).

¿A cuántos goles está de Cristiano Ronaldo?

A fin de cuenta, el campeón del mundo en 2022 convirtió 899 goles en 1140 partidos disputados a lo largo de su carrera profesional. Cabe destacar que tras su tanto ante el DC United, Leo quedó a 66 gritos de alcanzar a Cristiano Ronaldo, el máximo artillero de la historia con 965 goles. Claro, el portugués sigue haciendo de las suyas en el fútbol árabe y, de no surgir ningún inconveniente, jugará la Copa del Mundo con Portugal.

Por detrás de Ronaldo y Messi se encuentra Josef Bican, delantero de origen austríaco que anotó 759 goles, dos más que Pelé, quien se ubica en la cuarta posición de la tabla goleadora a nivel mundial. Romario, con 745 festejos, completa el Top Five.

El equipo que piensa Masche para este miércoles