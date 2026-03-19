​Messi llegó a los 900 goles: cuántos hizo por temporada, por club y con la Selección 

Lionel Messi sigue y sigue rompiendo récords. Esta vez, en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions, El crack marcó un golazo ante Nashville y llegó nada menos que a la cifra de 900 goles a lo largo de toda su carrera como profesional, incluyendo sus tantos con el Barcelona, con el PSG, Inter Miami y con la Selección Argentina. En Olé te mostramos sus números, su promedio goleador, las competencias en las que marcó y algunos datos curiosos más.

Los goles de Messi por camiseta

Messi en la final del mundo (REUTERS). Messi en la final del mundo (REUTERS).

Barcelona: 672 goles en 778 partidos (promedio: 0,86)

Paris Saint Germain: 32 goles en 66 partidos (promedio: 0,43)

Inter Miami: 81 goles en 95 partidos (promedio: 0,85)

Selección Argentina: 115 goles en 196 partidos (promedio: 0,59)

Total: 900 goles en 1145 partidos (promedio: 0,78).

Los goles de Messi por temporada

Temporada 2004/05 Barcelona: 1 gol en 9 partidos (promedio: 0.11)

Temporada 2005/06 Barcelona: 8 goles en 25 partidos (promedio: 0,32) Argentina: 2 goles en 10 partidos (promedio: 0,20) Total temporada: 10 goles en 35 partidos (promedio: 0,29)

Messi y uno de sus primeros goles en 2005 (AP). Messi y uno de sus primeros goles en 2005 (AP).

Temporada 2006/07 Barcelona: 17 goles en 36 partidos (promedio: 0,47) Argentina: 4 goles en 10 partidos (promedio: 0,40) Total temporada: 21 goles en 46 partidos (promedio: 0,46)

Temporada 2007/08 Barcelona: 16 goles en 40 partidos (promedio: 0,40) Argentina: 3 goles en 10 partidos (promedio: 0,30) Total temporada: 19 goles en 50 partidos (promedio: 0.38)

Temporada 2008/09 Barcelona: 38 goles en 51 partidos (promedio: 0,75) Argentina: 3 goles en 9 partidos (promedio: 0,33) Total: 41 goles en 60 partidos (promedio: 0.68)

Temporada 2009/10 Barcelona: 47 goles en 53 partidos (promedio: 0,89) Argentina: 1 gol en 11 partidos (promedio: 0,09) Total temporada: 48 goles en 64 partidos (promedio: 0,75)

Temporada 2010/11 Barcelona: 53 goles en 55 partidos (promedio: 0,96) Argentina: 4 goles en 11 partidos (promedio: 0,36) Total temporada: 57 goles en 66 partidos (promedio: 0,86)

Temporada 2011/12 Barcelona: 73 goles en 60 partidos (promedio: 1,22) Argentina: 9 goles en 9 partidos (promedio: 1,00) Total temporada: 82 goles 69 partidos (1,19)

En 2012, Messi alcanzó la cifra de 91 goles. En 2012, Messi alcanzó la cifra de 91 goles.

Temporada 2012/13 Barcelona: 60 goles en 50 partidos (promedio: 1,20) Argentina: 9 goles en 12 partidos (promedio: 0,75) Total temporada: 69 goles en 62 partidos (promedio: 1,11)

Temporada 2013/14 Barcelona: 41 goles en 46 partidos (promedio 0,89) Argentina: 7 goles en 11 partidos (promedio: 0,64) Total temporada: 48 goles en 57 partidos (promedio: 0.81)

Temporada 2014/15 Barcelona: 58 goles en 57 partidos (promedio: 1,02) Argentina: 4 goles en 10 partidos (promedio: 0,40) Total temporada: 62 goles en 67 partidos (promedio: 0,93)

Temporada 2015/16 Barcelona: 41 goles en 49 partidos (promedio: 0,84) Argentina: 9 goles en 10 partidos (promedio: 0,90) Total temporada: 50 goles en 59 partidos (promedio: 0,85)

Temporada 2016/17 Barcelona: 54 goles en 52 partidos (promedio: 1,04) Argentina: 3 goles en 5 partidos (promedio: 0,60) Total temporada: 57 goles en 57 partidos (promedio: 1,00)

Temporada 2017/18 Barcelona: 45 goles en 54 partidos (promedio: 0,83) Argentina: 7 goles en 10 partidos (promedio: 0,70) Total temporada: 52 goles en 64 partidos (promedio: 0,81)

Temporada 2018/19 Barcelona: 51 goles en 50 partidos (promedio: 1,02) Argentina: 3 goles en 8 partidos (promedio: 0,38) Total temporada: 54 goles en 58 partidos (promedio: 0,93)

Temporada 2019/20 Barcelona: 31 goles en 44 partidos (promedio: 0,70) Argentina: 2 goles en 2 partidos (promedio: 1,00) Total temporada: 33 goles en 46 partidos (promedio: 0,72)

Temporada 2020/21 Barcelona: 38 goles en 47 partidos (promedio: 0,81) Argentina: 6 goles en 13 partidos (promedio: 0,46) Total temporada: 44 goles en 60 partidos (promedio: 0,73)

Temporada 2021/22 PSG: 11 goles en 34 partidos (promedio: 0,32) Argentina: 10 goles en 11 partidos (promedio: 0,91) Total temporada: 21 goles en 45 partidos (promedio: 0,46)

Messi sigue haciendo goles en el PSG (AFP). Messi sigue haciendo goles en el PSG (AFP).

Temporada 2022/23: PSG: 21 goles en 41 partidos (promedio: 0,51) Argentina: 18 goles en 12 partidos (promedio: 1,50)

Total temporada: 39 goles en 53 partidos (promedio: 0,73)

Temporada 2023/24:

Inter Miami: 34 goles en 39 partidos (promedio: 0,87)

Argentina: 12 goles en 22 partidos (promedio: 0,36)

Total temporada: 46 goles en 61 partidos (promedio: 0,75)

Temporada 2024/25:

Inter Miami: 43 goles en 52 partidos (promedio: 0,83)

Argentina: 4 goles en 9 partidos (promedio: 0,44)

Total temporada: 47 goles en 61 partidos (promedio: 0,77)

Temporada 2025/26 (hasta el momento)

Inter Miami: 4 goles en 5 partidos (promedio: 0,80)

Argentina: 3 goles en 3 partidos (promedio: 1,0)

Messi sigue metiendo goles con el Inter Miami (EFE/ Octavio Guzmán). Messi sigue metiendo goles con el Inter Miami (EFE/ Octavio Guzmán).

Sus goles por competencia

La Liga de España: 474 goles 520 partidos

Copa del Rey: 56 goles en 80 partidos

Champions League: 129 goles en 163 partidos

Mundial de Clubes: 6 goles en 9 partidos

Supercopa de España: 14 goles en 20 partidos

Ligue 1: 22 goles en 58 partidos

Supercopa de Europa: 3 goles en 4 partidos

Supercopa de Francia: 1 gol en 1 partido

Concacaf Champions League: 8 goles en 12 partidos

MLS: 54 goles en 56 partidos

Leagues Cup: 12 goles en 11 partidos

Copa del Mundo: 12 goles en 26 partidos

De sus 12 goles en mundiales, 7 fueron en Qatar (REUTERS). De sus 12 goles en mundiales, 7 fueron en Qatar (REUTERS).

Copa América: 13 goles en 34 partidos

Eliminatorias Sudamericanas: 28 goles en 60 partidos

Amistosos con la Selección: 45 goles en 52 partidos

¿En cuántos partidos hizo más de un gol?

En todo este tiempo, Leo consiguió hacer 178 dobletes, 60 hat-tricks, 6 pokers y 2 repokers (cinco goles en un partido). Estos últimos los consiguió ante el Bayer Leverkusen, en la UEFA Champions League 2011/12, y ante Estonia, con los colores de la Albiceleste, en junio de 2022.

Messi consiguió su último repoker con la Selección (AP). Messi consiguió su último repoker con la Selección (AP).

Sus víctimas favoritas

El equipo que más sufrió a Leo es el Sevilla, que sufrió 38 goles suyos a lo largo de la historia. Lo sigue el Atlético de Madrid, ambos con 32. Más abajo está el Valencia, con 31, Athletic Club, con 29 y el Real Madrid y Betis, que recibieron 26 tantos de la Pulga.

Sevilla, el rival favorito de Messi (AP). Sevilla, el rival favorito de Messi (AP).

Algunos récords de Leo

Máximo goleador histórico con un mismo equipo (672, con Barcelona)

Máximo goleador histórico del Barcelona (672)

Máximo goleador histórico de La Liga de España (474)

Máximo goleador histórico en el clásico de España (26)

Messi, máximo goleador en la historia del Barsa (AFP). Messi, máximo goleador en la historia del Barsa (AFP).

Máximo goleador en una misma temporada de la Liga de España (50 goles)

Máximo goleador histórico de la Selección Argentina (98)

Máximo goleador de la Champions (6): 2008/09 · 2009/10 – 2010/11 · 2011/12 – 2014/15 · 2018/19

Pichichi de la Liga de España (8): 2009/10 · 2011/12 – 2012/13 · 2016/17 – 2017/18 · 2018/19 – 2019/20 · 2020/21

Bota de Oro (6): 2009/10 · 2011/12 – 2012/13 · 2016/17 – 2017/18 · 2018/19

Máximo goleador histórico del Inter Miami (81)

Máximo goleador y asistidor en una temporada de la MLS (48 G+A)

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