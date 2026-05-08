​Messi en modo Mundial, del “hay que ilusionarse” al “por delante hay otros favoritos” 

A poco más de un mes para el Mundial, todos los argentinos aguardan por esa confirmación del capitán que tanto se hace desear. Sin embargo, aunque no lo diga en voz alta, Lionel Messi ya parece estar en modo Copa del Mundo. En una extensa nota con el canal de YouTube Lo del Pollo/YPF, Leo analizó cómo llega la Selección y cuáles son los máximos candidatos al título.

Messi y la Selección

La Selección: “Llega bien. Si bien hoy hay muchos chicos los cuales están pasando por lesión o por falta de ritmo, cuando el grupo está junto quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar… Pero sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay”.

¿Favorita? “Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos, que llegan mejor como grupo”.

Messi con el Pollo Álvarez. Messi con el Pollo Álvarez.

Los candidatos de Messi: “Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales”.”Después un poco que decimos las mismas. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias… Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa…”.

Scaloni y el futuro: “Pasa por lo que él pretenda y quiera. Por ahí quiere probar nuevos desafíos. Él nunca estuvo en un equipo, en el día a día. Por lo que yo viví, la experiencia y por lo que veo, obviamente es el mejor para que se quede lo que le dé la gana”.

Messi y Scaloni (REUTERS). Messi y Scaloni (REUTERS).

El día después de Scaloni: “Va a ser difícil también para el que venga. Que se atreva a estar en la Selección después de todo lo que se hizo en esta camada… Somos un país que exige, que quiere resultados nada más, que ante la mínima queremos cambiar todo. No va a ser fácil”.

Hambre de gloria intacto: “Es mi manera de ser y porque me gusta lo que hago. Primero porque amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Y porque después soy competitivo, me gusta ganar a todo. Ni a mi hijo en los jueguitos lo dejo ganar a veces. Es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí. Muchas veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder, pero también es lo que me llevó a ser quién soy”.

Otras frases de Messi

¿Neymar al Mundial? “Yo no puedo ser muy objetivo, es un amigo. Obviamente me encantaría que vaya, que le pasen cosas lindas porque se lo merece. En los Mundiales siempre queremos que estén los mejores y Ney, mientras esté, siempre va a ser uno de ellos. Tiene un carisma muy especial. Él vive su vida tal cual es lo que siente, sin importarle las repercusiones. Él vive su vida, es feliz y es muy natural”.

El grupo de WhatsApp con Suárez y Neymar: “Me parece que no hablamos hace mucho. De vez en cuando un saludo, alguna cosa especial que pasa, algún comentario. Creo que sigue estando el grupo en mi celular, pero hablamos de vez en cuando. Tenemos una relación de amistad de muchos años”.

La histórica MSN del Barcelona (AP Photo). La histórica MSN del Barcelona (AP Photo).

Su relación con Cristiano Ronaldo: “Lo que pasó fue una hermosa rivalidad deportiva. Es algo natural en el mundo del fútbol. Yo estaba en el Barcelona y él en el Real Madrid, y competíamos por todo tanto colectivamente como individualmente, así que la gente siempre nos estaba comparando. Pero nuestra relación siempre fue buena y respetuosa, y todo lo que pasó fue puramente atlético. No había nada personal. No nos veíamos a menudo salvo en los partidos o ceremonias de premios, y siempre estábamos en buenos términos. Ahora estamos en etapas diferentes de nuestras vidas, pero lo que pasó fue una hermosa rivalidad deportiva”.

El encuentro con Colapinto: “No había tenido nunca contacto con él. Sí que me había regalado a través de YPF un casco y me había llegado su saludo y las ganas que tenía de poder conocernos algún día. Tenemos alguna gente conocida en común también y el otro día se dio. Ellos vienen justo a correr acá, pudo pasar por el entrenamiento y nos pudimos conocer. La verdad que un fenómeno”.

Messi y Colapinto (Credit: TWJB Photography). Messi y Colapinto (Credit: TWJB Photography).

¿Consejo a Colapinto? “A mí mucho dar consejos no me gusta. Yo creo que él tiene que vivir su propia historia y seguramente se vaya acomodando y dándose cuenta de cómo son las cosas. Eso es parte del crecimiento de él también… Cuando estás expuesto te viene de todos lados, en lo bueno y en lo malo. Sobre todo en los momentos malos estar contenido, estar con lo cercano, su familia, su círculo, que es lo que al final te hace que salgas de los momentos difíciles. Porque cuando la cosa va bien es mucho más fácil y la gente se te acerca mucho, pero lo importante es saber quién está cuando las cosas van mal”.

Inter Miami: “Cuando llegamos estábamos en un club que estaba iniciando, que necesitaba hacer muchos cambios. Tenía que crecer para ser un club de fútbol de verdad y, bueno, de a poquito se fue haciendo. A medida que fue pasando el tiempo se fueron dando los resultados, no solo en lo deportivo sino a nivel institucional también”.

Vida familiar: “Me levanto con alarma. Hay días que 7 menos 10, hay días que 7, depende la hora que entren los nenes. Los llevo al cole y después de ahí me voy a entrenar. Los tres entran al mismo horario. Acá pasás con el auto y los dejás, no bajás. Por un lado está bueno porque no te cruzás con nadie, pero nosotros estábamos acostumbrados a otra cosa, al contacto con los padres. En Barcelona por ahí sí tenía un par de padres con los que hablaba, pero acá no. Aparte porque es todo en inglés. Es más difícil escribir en inglés que hablarlo”.