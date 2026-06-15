​Messi: camino a su sexto Mundial y la marca que alcanzará ante Argelia 

Un posteo simple. O un simple posteo. No importa el orden de las palabras, sino un contenido viral que no tiene palabras. Apenas seis fotos, mostrando el paso del tiempo que para todos es inexorable menos para él. Él es un elegido, de eso no hay dudas. Es una leyenda que esta a un ratito de comenzar a jugar su ¡sexto Mundial! y no de manera anecdótica, sino siendo como desde el primero, el centro de la escena.

No somos conscientes de la historia futbolera a la que estamos asistiendo. Lionel Messi está por comenzar su sexta Copa del Mundo, siendo la cara icónica del torneo. Aquellas gigantografías con su cara con acné cuando se llegaba a Munich, en Alemania 2006, se tutean con la cantidad de publicidades que tienen su cara en Estados Unidos, algo que aún tiene más impacto cuando se camina por cualquier reducto donde se mueva una pelota. Las camisetas de Messi son infinitas, no importa dónde estés. En cada rincón recóndito del planeta es una y Olé lo constató una vez más, cuando Auburn, una pequeña ciudad del estado de Alabama se llenó de casacas con el 10 y también con el viejo 19 con el que debutó en el 2006. Y eso que en ese sitio donde el estadio tiene más capacidad que habitantes, tenía su primer partido de fútbol en la historia en el Jordan-Hare.

Messi en el Mundial 2006: todo un pibe (@leomessi). Messi en el Mundial 2006: todo un pibe (@leomessi).

La Pulga podría haberse retirado con toda la gloria de la Selección. Como Angelito Di María, después de la Copa América 2024 estaba en condiciones de cantar las hurras pero el papá de Thiago, Ciro y Mateo decidió no ponerse plazos. Simplemente determinó que el camino lo lleve a pasear y él entregarse, una experiencia que no había vivido. Se recluyó en la MLS, encontró su lugar de confort para seguir jugando a la pelota con responsabilidad pero sin tanta tensión como en la elite.

Y lo que él no imaginaba (aunque en su interior sí lo deseaba) llegó casi que por decantación, más pronto de lo esperado. “Pasó todo muy rápido y todo se fue dando de manera natural”, el contó a Olé después del 3-0 a Islandia, la primera vez que le puso la voz a que disputaría un nuevo Mundial. En estos tres años y medio entre Qatar y su llegada a Kansas pasó por todos los estados, pero siempre tuvo un convencimiento: no quería jugar este Mundial por el récord. Solo iba a disputarlo si sentía que podía serle útil al grupo.

Messi entrenando en el Mundial de Qatar. Que se repita… (@leomessi). Messi entrenando en el Mundial de Qatar. Que se repita… (@leomessi).

Cuando entendió que se venía la recta final a este 16 de junio que está por llegar, decidió tomar su cuerpo por las astas. Competitivo al mil por mil, que se enoja si pierde un partido de la fecha 8 de la fase regular de la MLS, encontró en su amigo y ladero Rodrigo De Paul el compañero ideal de preparación mundialista.

A nueve días de cumplir 39 años (será el 24 de junio, dos días después del segundo partido ante Austria), trabajó duro en cada entrenamiento de Inter Miami pero a medida que fue avanzando en el calendario comenzó con un doble turno junto con el Motorcito, quien contó ese detalle. Si no fuera por ese pequeño inconveniente muscular que padeció el 24 de mayo hubiese llegado perfecto, aunque esa inflamación le retrasó unos días la puesta a punto. Pero ya está óptimo: lo dejó en claro en los 21’ que disputó ante Islandia, que en un ratito fue la figura.

Ante Argelia jugará su partido #200 en la Selección: una locura. Se convertirá en un ícono del deporte con este sexto Mundial. Sólo el mexicano Memo Ochoa -suplente en el debut- y Cristiano Ronaldo comparten ese logro, pero CR7 recién jugará el miércoles y, además, ninguno sabe cuánto pesa la del mundo) y con la demostración de que siempre hay un desafío más. La pasión por jugar lo conmueve y sólo así se entiende que haya sido la bandera de los Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora otra vez repita.

Leo con el Diego, en Sudáfrica 2010. Fotón (@leomessi). Leo con el Diego, en Sudáfrica 2010. Fotón (@leomessi).

“Que 20 años no es nada”, cantaba Gardel pero pucha que es mucho tiempo. Y mucho más para ser durante esas casi dos décadas el mejor jugador del mundo. Sitio por el que muchos pelean (Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Ousmane Dembelé) pero que nadie lo ha podido desbancar. Ahí va Leo, con los sueños renovados, los mismos que tenía cuando hacía jueguito con Oscar Ustari, en la habitación en Herzogenaurach cuando apenas tenía 18 años.

“Gracias por todo capitán. Que el último baile no llegue nunca más”, escribió De Paul y casi que resumió el sentimiento de todos los amantes del fútbol. Messi cruzó todas las fronteras posibles y está claro que es nuestro, que es bien argento, pero también es de todos.

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