​Mercado del 2026: altas, bajas y todas las novedades 

Con el Trofeo de Campeones que logró Estudiantes se terminó la actividad oficial en el fútbol argentino en este 2025: así, los 30 clubes de la Liga Profesional ya se preparan para el nuevo año y el torneo Apertura que comenzará el fin de semana del 24/25 de enero. Por lo tanto, hay mucho movimiento en el mercado de pases.

Oficialmente, la ventana de transferencias abrirá el 14 de enero y se extenderá hasta el 10 de marzo, pero los clubes podrán cerrar refuerzos antes e inscribirlos en dicho momento. El primer refuerzo fue Luciano Paredes, contratado por Gimnasia de Mendoza (recién ascendido). Además, River contrató a Aníbal Moreno (luego de la firma de Fausto Vera) y se cayó la chance de que Miguel Borja llegue a Boca (el Xeneize irá a la carga por un 9). Ah, y Barracas Central sorprendió con la contratación del puertorriqueño Wilfredo Rivera.

Con varios nuevos, bajas de peso y negociaciones de todo tipo, así están los movimientos club por club.

ALDOSIVI

Altas: Lucas Rodríguez (libre de Instituto), Joaquín Novillo (libre de Paysandú de Brasil), Esteban Rolón (libre de Boca), Alan Sosa (Gimnasia LP) y Franco Leys (libre de América de Cali).

Interesan: Luciano Lollo (Newell’s).

Bajas: Jorge Carranza (retiro), Justo Giani (libre a U. Católica de Chile), Gonzalo Mottes (libre), Ayrton Preciado (libre), Tiago Serrago (River/Tigre), Tobías Cervera (vuelve a Rosario Central), Marcelo Esponda (vuelve a Newell’s), Ignacio Guerrico (libre), Yonathan Cabral (vuelve a A. Tucumán), Tomás Kummer (vuelve a Talleres Córdoba), Tobías Leiva (vuelve a River), Nahuel González (libre) y Giuliano Cerato (vuelve a Instituto).

Pueden irse: Agustín Palavecino, Natanael Guzmán, Franco Rami, Roberto Bochi y Fernando Román.

Deben volver y definir continuidad: Elías Brítez (San Telmo), Matías Morello (Gimnasia y Tiro) y Emanuel Iñiguez (Monagas de Venezuela).

DT: Guillermo Farré (sigue).

ARGENTINOS

Altas: Gino Infantino (a préstamo de Fiorentina de Italia) y Brayan Cortés (Colo Colo).

Interesan: Lucas Carrizo (Huracán), Gabriel Arias (libre de Racing), Ignacio Arce (Riestra) y Lucas Blondel (Boca).

Bajas: Sergio Romero (fin de contrato).

Pueden irse: Alan Lescano, Manuel Brondo, Diego Porcel y Hernán López Muñoz.

Deben volver y definir continuidad: Thiago Santamaría (Independiente del Valle de Ecuador), Francis Mac Allister (Instituto), Leonel Mosevich (Instituto), Maxi Romero (O’Higgins de Chile), Matías Lugo (O’Higgins de Chile), Matias Perelló (Central Córdoba), Leonardo Heredia (Central Córdoba), Gastón Verón (Central Córdoba), Manuel Guillén (Tristán Suárez), Yair González (D. Morón), Facundo Báez (D. Morón), Juan Manuel Cabrera (D. Morón), Lucas Ambrogio (Atlanta), Daniel Meza (Dock Sud), Bruno Villalba (Dock Sud), Gabriel Rocha (Talleres RdE), Nicolás Tolosa (Atlanta), Lucas Ambrogio (Atlanta), Joaquín Ardaiz (Sarmiento) y Pablo Minissale (D. Madryn).

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: Leandro Finochietto (D. Morón/Güemes) y Jonathan Galván (Central Córdoba/Instituto, libre).

Gino Infantino jugará en el Bicho. Gino Infantino jugará en el Bicho.

DT: Nicolás Diez (sigue).

ATLÉTICO TUCUMÁN

Altas: Leonel Di Plácido (libre de Sport Recife de Brasil), Luis Ingolotti (libre de Gimnasia LP), Tomás Durso (vuelve de Unión) y Martín Benítez (libre de Goiás de Brasil).

Interesan: Manuel Brondo (Argentinos).

Bajas: Damián Martínez (libre), Matías Mansilla (vuelve a Estudiantes), Juan González (libre), Guillermo Acosta (libre) y Kevin López (regresa a Independiente).

Pueden irse: Leandro Díaz, Miguel Brizuela, Maximiliano Villa, Fausto Grillo, Franco Nicola, Carlos Auzqui y Lisandro Cabrera.

Deben volver y definir continuidad: Yonathan Cabral (Aldosivi) y Rodrigo Morales (Flandria).

DT: Hugo Colace (sigue).

Di Plácido regresó a Atlético Tucumán. Di Plácido regresó a Atlético Tucumán.

BANFIELD

Altas:

Interesan: –

Bajas: Damián Díaz (libre a Guayaquil City de Ecuador), Gabriel Vega (vuelve a Banfield), Frank Castañeda (libre) y Tomás Nasif (vuelve a River).

Pueden irse: Diego Romero, Gonzalo Ríos, Joaquín Pombo y Agustín Obando.

Deben volver y definir continuidad: Mauricio Roldán (Miramar de Uruguay), Gino Santilli (Cerro Largo de Uruguay), Lautaro Villegas (Racing de Córdoba), Federico Medina (Cerro Largo de Uruguay)) y Marcos Echeverría (Atlanta).

DT: Pedro Troglio (sigue).

BARRACAS CENTRAL

Altas: Wilfredo Rivera (libre de Academia Quintana de Puerto Rico).

Interesan:

Bajas: Javier Ruiz (vuelve a Independiente), Marcos Ledesma (vuelve a Defensa y Justicia), Manuel Duarte (vuelve a Defensa y Justicia) y Nahuel Barrios (vuelve a San Lorenzo).

Pueden irse: Thiago Perugini, Facundo Bruera. Facundo Mater, Gonzalo Morales, Dylan Glaby, Marcelo Miño, Facundo Krüger, Lucas López e Ignacio Tapia.

Debe volver y definir continuidad: Carlos Arce (Los Andes).

Volvió y fue cedido nuevamente: Bahiano García (Colegiales/Chaco For Ever).

DT: Ruben Darío Insua (sigue).

Wilfredo Rivera, un puertorriqueño en Barracas Central.

(FOTO: Barracas) Wilfredo Rivera, un puertorriqueño en Barracas Central.(FOTO: Barracas)

BELGRANO

Altas:

Interesan: Emiliano Rigoni (libre de San Pablo de Brasil), Renzo Saravia (A. Mineiro de Brasil) y Alcídes Benítez (Guaraní de Paraguay).

Bajas: Franco Jara (libre a Instituto), Jeremías Lucco (a préstamo a Universidad de Concepción), Facundo Quignon (libre), Elías López (libre), Lucas Menossi (libre), Lucas Bernabéu (libre), Ignacio Chicco, Aníbal Leguizamón, Agustín Baldi, Tobías Ostchega, Rodrigo Saravia y Gabriel Compagnucci.

Pueden irse: Bryan Reyna y Lucas Passerini.

Deben volver y definir continuidad: Lucas Bustos (Gimnasia Mendoza), Lautaro Pastrán (Liga de Quito de Ecuador), Tomás Castro (Racing de Córdoba), Juan Strumia (Chacarita) y Francisco Facello (Godoy Cruz).

Debía volver y sigue en el club donde estaba: Facundo Lencioni (Gimnasia Mendoza).

DT: Ricardo Zielinski (sigue).

BOCA

Altas:

Interesan: Gastón Hernández (San Lorenzo), Marino Hinestroza (A. Nacional de Colombia), Alan Lescano (Argentinos) y Paulo Dybala (Roma de Italia).

Bajas: Ignacio Miramon (vuelve a Lille de Francia), Cristian Lema (libre), Esteban Rolón (libre) y Frank Fabra (libre).

Pueden irse: Lucas Janson, Javier García, Lucas Blondel y Agustín Martegani.

Deben volver y definir continuidad: Jabes Saralegui (Tigre), Gonzalo Maroni (Newell’s), Óscar Salomón (Platense), Gabriel Aranda (Quilmes), Nicolás Orsini (Platense), Agustín Heredia (Cobreloa de Chile), Gonzalo Morales (Barracas Central), Julián Ceballos (All Boys), Israel Escalante (Boca Unidos), Román Rodríguez (Estudiantes BA), Gabriel Vega (Banfield), Juan Ramírez (Lanús), Marcelo Weigandt (Inter Miami de Estados Unidos), Renzo Giampaoli (Gimnasia La Plata), Agustín Lastra (Indepediente Rivadavia), Nahuel Genez (Temperley), Gastón Gerzel (Los Andes), Bruno Valdez (Cerro Porteño de Paraguay), Norberto Briasco (Gimnasia La Plata), Agustín Obando (Banfield), Brandon Cortes (Nueva Chicago), Ignacio Rodríguez (Nueva Chicago), Federico Aguirre (S. Italiano), Julián Carrasco (Temperley), Pedro Velurtas (D. Madryn) y Lucas Brochero (Chacarita).

DT: Claudio Úbeda (debe definir continuidad).

Hinestroza, cerca de Boca.

EFE/ STR Hinestroza, cerca de Boca.EFE/ STR

CENTRAL CÓRDOBA

Altas: Joaquín Flores (a préstamo de River), Lucas Bernabéu (libre de Belgrano), Agustín Quiroga (a préstamo desde Independiente) y Marco Iacobellis (a préstamo desde All Boys).

Interesan:

Bajas: Lucas Abascia (libre a Querétaro de México), José Florentín (libre), David Zalazar (vuelve a Talleres), Diego Barrera (vuelve a Talleres), Nazareno Funez (libre), Juan Pablo Zozaya (Estudiantes LP), Jonathan Galván (Argentinos/Instituto) y Matías Godoy (Estudiantes LP/Colón).

Pueden irse: Franco Alfonso, Gonzalo Trindade, Matias Perelló, Leonardo Heredia, Favio Cabral, Iván Gómez, Santiago Moyano y Gastón Verón

Deben volver y definir continuidad: Elian Robles (Acassuso)

DT: Lucas Pusineri (nuevo).

DEFENSA Y JUSTICIA

Altas: David Martínez (a préstamo de River) y Rubén Botta (libre de Talleres).

Interesan: Nazareno Funez (libre de Central Córdoba) y Éver Banega (libre).

Bajas: Enrique Bologna (libre), Tobías Rubio (vuelve a Racing), Josué Reinatti (vuelve a Newell’s), Roberto León (vuelve a Racing) y Rafael Delgado (libre), Kevin Gutiérrez (venta a Necaxa de México).

Pueden irse: Kevin Gutiérrez.

Deben volver y definir continuidad: Marcos Ledesma (Barracas Central), Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima de Colombia), Lautaro Amadé (Montevideo Wanderers de Uruguay), Rodrigo Bogarín (Querétaro de México), Darío Cáceres (Nacional de Paraguay), Ayrton Portillo (San Martín SJ), Leandro Espejo (Olimpo), Lautaro Fedele (Atlanta), Luciano Herrera (Newell’s), Federico Versaci (Tristán Suárez), Manuel Duarte (Barracas Central), Hernán Zulliani (San Martín T), Tomás Escalante (San Martín SJ), Pedro Ramírez (D. Riestra), Rodrigo Herrera (Platense), Julián López (Tigre), Aldo Maíz (Guaraní de Paraguay), Tomás Ortiz (Chacarita), Tomás Sives (Los Andes), Andrés Berizovsky (Juventud Antoniana) y Thiago Schiavulli (Excursionistas).

Volvió y fue cedido nuevamente: Francisco Marco (Los Andes/Almagro).

DT: Mariano Soso (sigue).

D. RIESTRA

Altas: José Ingratti (préstamo de Mitre de Santiago del Estero), Gastón Gómez (Racing) y Nicolás Watson (préstamo de Instituto).

Interesan:

Bajas: Pedro Ramírez (vuelve a Defensa y Justicia), Jaime Barceló (libre), Nahuén Montoya (vuelve a J. J. Urquiza), Santiago Vera (vuelve a A. Brown), Braian Guille (vuelve a Olimpo) y Franco Fagúndez (vuelve a Estudiantes BA).

Pueden irse: Nicolás Benegas, Antony Alonso, Facundo Miño, Braian Guille, Mariano Bracamonte, Ariel Muñoz y Juan Carlos Rolón.

Deben volver y definir continuidad: Maximiliano Benítez (UAI Urquiza), Samuel Portillo (Almirante Brown) y Gonzalo Bravo (Gimnasia y Tiro de Salta).

Debía volver y quedó libre: Gustavo Fernández (Gimnasia J/Mitre).

DT: Gustavo Benítez.

José Ingratti, refuerzo de Riestra para el 2026. José Ingratti, refuerzo de Riestra para el 2026.

ESTUDIANTES (LA PLATA)

Altas:

Interesan: Enzo Pérez (libre de River), Zaid Romero (Brujas de Bélgica), Matías Fernández (Ind. Rivadavia) y Matías Mansilla (repesca a A. Tucumán).

Bajas: Leonardo Suárez (libre).

Pueden irse: Lucas Alario, Cristian Medina, Santiago Ascacibar, Román Gómez y Ramiro Funes Mori.

Deben volver y definir continuidad: Ezequiel Naya (Deportivo Garcilaso de Perú), Agustín Palavecino (Aldosivi), Gonzalo Piñeiro (Tigre), Axel Atum (Racing de Montevideo), Nicolás Fernández (Colón), Mateo Schwartz (Independiente Rivadavia), Emanuel Dall’Aglio (Cerrito de Uruguay), Santiago Flores (Independiente Rivadavia) y Juan Pablo Zozaya (Central Córdoba).

Volvió y fue cedido nuevamente: Matías Godoy (Central Córdoba/Colón)

DT: Eduardo Domínguez (debe definir continuidad).

ESTUDIANTES (RÍO CUARTO)

Altas: Ezequiel Forclaz (Tigre) y Nicolás Morro (libre de San Telmo).

Interesan: Nicolás Orsini (Boca), Tiago Cravero (Belgrano/San Miguel), Siro Rosané (Barracas Central), Nahuel Cainelli (San Martín T), Lucas Suárez (Talleres), Yair Arismendi (Sarmiento), Maximiliano Comba (Volos de Grecia), Ibrahim Hesar (libre) y Axel Werner (Rosario Central).

Bajas: Fabio Vázquez (libre), Lucas Angelini (vuelve a Temperley), Agustín Fontana (libre) y Brian Olivera (libre).

Pueden irse: Facundo Cobos y Saúl Nelle.

Deben volver y definir continuidad:

DT: Iván Delfino (sigue).

GIMNASIA (LA PLATA)

Altas: Ignacio Fernández (libre de River) y Alexis Steimbach (vuelve de Tristán Suárez).

Interesan: Ignacio Velázquez (libre de Danubio de Uruguay), Ignacio Miramón (Lille de Francia), Agustín Auzmendi (Godoy Cruz) y Milton Casco (libre de River).

Bajas: Nicolás Garayalde (vuelve a Vélez), Luis Ingolotti (libre a Atlético Tucumán), Santiago Primante (a préstamo a Midland) y Alejandro Piedrahita (libre a CSKA Sofía de Bulgaria).

Pueden irse: Renzo Giampaoli, Norberto Briasco, Matías Melluso, Jan Hurtado, Ivo Mammini, Juan Manuel Villalba, Augusto Max, Bautista Merlini, Franco Torres y Alan Sosa.

Deben volver y definir continuidad: Bautista Barros Schelotto (Platense), Guillermo Enrigue (Alianza Lima de Perú) y Francisco Vergara (Excursionistas).

DT: Fernando Zaniratto (sigue).

Nacho Fernández fue presentado en Gimnasia (Prensa Gimnasia). Nacho Fernández fue presentado en Gimnasia (Prensa Gimnasia).

GIMNASIA (MENDOZA)

Altas: Luciano Paredes (a préstamo de D. Maipú), Valentín Simoni (Boca) y Juan José Franco (libre de Instituto).

Interesan: Christian Bernardi (Colón), Ulises Ortegoza (Talleres), Joshué Quiñónez (Guayaquil City de Ecuador) y Matías Borgogno (San Martin SJ)

Bajas: César Rigamonti, Leandro Ciccolini (vuelve a Chacarita), Facundo Nadalin (libre a San Martín SJ), Ignacio Antonio (libre a Colón), Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch (libre a Atlanta), Nicolás Servetto, Gastón Espósito (libre) y Lucas Bustos (vuelve a Belgrano).

Pueden irse: Federico Torres, Enzo Gaggi, Nahuel Barboza, Mario Galeano y Axel Poza.

Deben volver y definir continuidad:

DT: Ariel Broggi (sigue)

Luciano Paredes a Gimnasia de Mendoza: el primer refuerzo de Primera para el 2026. Luciano Paredes a Gimnasia de Mendoza: el primer refuerzo de Primera para el 2026.

HURACÁN

Altas:

Interesan: Matías Cóccaro (libre de Montreal de la MLS), Ignacio Pussetto (Independiente) y Federico Vera (Independiente).

Bajas: Ramón Ábila (libre), Agustín Urzi (vuelve a Juárez de México), Matías Tissera (vuelve de Ludogorets de Bulgaria) y Tomás Guidara (libre a Lanús).

Pueden irse: Lucas Carrizo, Luciano Giménez, Daniel Zabala, Matko Miljevic, Hugo Nervo, Milton Ríos, Hernán De La Fuente, Agustín Urzi, Leonel Pérez, Rodrigo Cabral, Nicolás Goitea y Máximo Palazzo.

Deben volver y definir continuidad: Matías Polvera (Rampla Juniors de Uruguay), Nicolás Cordero (Instituto), Marcelo Pérez (Sportivo Luqueño) y Mauro Villar (Cerro de Uruguay).

DT: Diego Martínez (nuevo).

INDEPENDIENTE

Altas: Javier Ruiz (repesca a Barracas Central).

Interesan: Alexis Cuello (San Lorenzo) y Matías Borgogno (San Martin SJ).

Bajas: Ignacio Maestro Puch (Puebla, México) y Santiago Salle (Sarmiento).

Pueden irse: Kevin Lomónaco, Federico Vera, Gabriel Ávlaos, Felipe Loyola, Federico Mancuello, Nicolás Freire y Joaquín Blázquez.

Deben volver y definir continuidad: Santiago López (Rosario Central), Juan Manuel Fedorco (Puebla de México), Baltasar Barcia (Boston River de Uruguay), Jhonny Quiñónez (Barcelona de Guayaquil), Joel González (Dock Sud), Kevin López (Atlético Tucumán) y Rodrigo Márquez (Platense).

Debían volver y fueron cedidos nuevamente: Nicolás Vallejo (Liverpool de Uruguay/León de México) e Ignacio Maestro Puch (San Martín SJ/Puebla de México).

DT: Gustavo Quinteros (sigue).

¿Seguirá Lomónaco en Independiente?

Foto: Maxi Failla. ¿Seguirá Lomónaco en Independiente?Foto: Maxi Failla.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Altas: José Florentín (libre de Central Córdoba), Emmanuel Gómez Riga (Alvarado de Mar del Plata) y Stéfano Moreyra (libre).

Interesan: Diego Crego (Deportivo Madryn).

Bajas: Ezequiel Centurión (vuelve a River), Luciano Abecasis (retiro), Diego Tonetto (retiro), Gonzalo Marinelli (libre a Quilmes), Agustín Lastra (vuelve a Boca), Santiago Flores (vuelve a Estudiantes), Pedro Souto (vuelve a Temperley), Thomas Ortega (libre), Tomás Muro (vuelve a Orenburg de Rusia), Laureano Rodríguez (libre), Juan Ignacio Barbieri (vuelve a Deportivo Armenio), Mateo Schwartz (vuelve a Estudiantes LP), Matías Bergara (vuelve a Racing) y Santiago Muñoz (libre).

Pueden irse: Sebastián Villa.

Deben volver y definir continuidad: Gonzalo Ríos (vuelve de Banfield), Iván Valdez (vuelve de Nacional de Paraguay).

DT: Alfredo Berti (sigue).

INSTITUTO

Altas: Franco Jara (libre de Belgrano), Lautaro Maldonado (libre de Midland), Jonathan Galván (libre de Argentinos), Franco Moyano (a préstamo de Talleres), Gustavo Abregú (San Martín T) y Diego Sosa (libre de Tigre).

Interesan: Iván Erquiaga (libre), Nicolás Morgantini (Lanús), Yair González (D. Morón), Leonardo Heredia (Central Córdoba) y Camilo Alessandria (Sportivo Belgrano de San Francisco).

Bajas: Franco Díaz (vuelve a Vélez), Emanuel Beltrán (vuelve a Boston River de Uruguay), Nicolás Zalazar (libre), Francis Mac Allister (vuelve a Argentinos), Juan Franco (libre a Gimnasia M), Elías Pereyra (libre), Lucas Rodríguez (libre), Nicolás Cordero (vuelve a Huracán) y Joaquín Papaleo (libre a Gimnasia y Tiro), Joel Canalda y Uriel Guzmán (ambos a préstamo a Midland).

Pueden irse: Damián Puebla y Leonel Mosevich.

Deben volver y definir continuidad: Giuliano Cerato (Aldosivi), Emanuel Bilbao (A. Rafaela), Agustín Massaccesi (Defensores de Belgrano) y Leonardo Monje (San Martín T).

Volvió y fue cedido nuevamente: Jonathah Dellarossa (Atlanta/Defensores de Belgrano) y Nicolás Watson (San Martín SJ/Riestra).

DT: Daniel Oldrá (sigue).

Franco Jara, de Belgrano a Instituto.

(Prensa Instituto). Franco Jara, de Belgrano a Instituto.(Prensa Instituto).

LANÚS

Altas: Tomás Guidara (libre de Huracán).

Interesan: Matías Borgogno (San Martín SJ), Federico Vera (Independiente) y Renzo Bacchia (Cerro/Racing de Uruguay).

Bajas: Armando Méndez (vuelve a Newell’s).

Pueden irse: Nahuel Losada, Lautaro Morales, Dylan Aquino, Juan Ramírez, Raúl Loaiza y Alexis Canelo.

Deben volver y definir continuidad: Rocco Ríos Novo (Inter Miami de la MLS), Jeremías Chavero (River de Uruguay), Samuel Careaga (Harthford Athletic de EE.UU.), Lucas Acosta (Sarmiento) y Maximiliano González (Godoy Cruz)

DT: Mauricio Pellegrino (sigue).

NEWELL’S

Altas:

Interesan: Emiliano Amor (Colo Colo), Gabriel Arias (libre de Racing), Rodrigo Herrera (Defensa) y Gonzalo Abrego (Godoy Cruz).

Bajas: Darío Benedetto (libre), Gaspar Iñíguez (libre a Racing de Córdoba), Éver Banega (libre), Lucas Hoyos (libre a Atlanta United de la MLS) y Gonzalo Maroni (vuelve a Boca).

Pueden irse: Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Juan Manuel García, Brian Claderara, Martín Luciano, Lisandro Montenegro, Pablo Altamirano, Carlos González, Luciano Herrera y Alejo Tabares.

Deben volver y definir continuidad: Armando Méndez (Lanús), Josué Reinatti (Defensa y Justicia) y Marcelo Esponda (Aldosivi).

DT: Favio Orsi – Sergio Gómez (nuevos).

PLATENSE

Altas: Tomás Nasif (a préstamo de River).

Interesan: Héctor Bobadilla (Cerro Porteño).

Bajas:

Pueden irse: Ignacio Schor, Ignacio Vázquez, Enzo Roldán, Rodrigo Herrera, Tomás Silva, Rodrigo Márquez, Oscar Salomón, Bautista Barros Schelotto y Nicolás Orsini.

Deben volver y definir continuidad:

DT: Walter Zunino (nuevo).

RACING

Altas: Baltasar Rodríguez (vuelve de Inter Miami de la MLS), Matías Tagliamonte (vuelve de Unión) y Tobías Rubio (vuelve de Defensa y Justicia).

Interesan: Matko Miljevic (Huracán), Santiago Arias (libre de Bahía de Brasil), Lucas Blondel (Boca), Marcelo Herrera (Columbus Crew de la MLS), Ignacio Malcorra (Rosario Central), Eros Mancuso (Fortaleza de Brasil), Franco Cristaldo (Gremio), Valentín Carboni (Inter de Italia) y Gastón Lodico (Instituto).

Bajas: Gabriel Arias (libre), Facundo Mura (libre), Luciano Vietto (libre) y Agustín Almendra (Necaxa, México).

Pueden irse: Gastón Martirena, Marco Di Césare, Santiago Solari, Juan Nardoni, Martín Barrios, Santiago Quirós, Adrián Balboa y Richard Sánchez.

Deben volver y definir continuidad: Johan Carbonero (Inter de Brasil), Gastón Gómez (Deportes Concepción de Chile), Juan Manuel Elordi (Rosario Central), Roberto León (Defensa y Justicia), Patricio Tanda (Karpaty Lviv de Ucrania) y Héctor Fértoli (Tigre).

DT: Gustavo Costas (sigue).

Arias se va de Racing.

Foto: Alejandro Pagni Arias se va de Racing.Foto: Alejandro Pagni

RIVER

Altas: Fausto Vera (Atlético Mineiro de Brasil), Ezequiel Centurión (vuelve de Independiente Rivadavia), Aníbal Moreno (compra a Palmeiras de Brasil) y Tomás Galván (vuelve de Vélez).

Interesan: Jhohan Romaña (San Lorenzo), Tadeo Allende (Celta de Vigo), Santino Andino (Godoy Cruz) y Matías Viña (Flamengo).

Bajas: Enzo Pérez (libre), Milton Casco (libre), Ignacio Fernández (libre a Gimnasia LP), Gonzalo Martínez (libre), Miguel Borja (libre), Federico Gattoni (vuelve a Sevilla de España), Joaquín Flores (Central Córdoba) y Franco Alfonso (transferido a Olimpia).

Pueden irse: Fabricio Bustos, Jeremías Ledesma, Paulo Díaz, Sebastián Boselli y Facundo Colidio.

Deben volver y definir continuidad: Elián Giménez (Sarmiento), Tobías Leiva (Aldosivi), Gonzalo Trindade (Central Córdoba), Tomás Castro Ponce (Almagro), Oswaldo Valencia (Deportivo Cúcuta de Colombia) y Alexis González (Audax Italiano de Chile).

Volvieron y fueron cedidos nuevamente: David Martínez (Olimpia de Paraguay/Defensa y Justicia), Tiago Serrago (Aldosivi/Tigre), Tomás Nasif (Banfield/Platense) y Daniel Zabala (Huracán/Huracán).

DT: Marcelo Gallardo (sigue).

Aníbal Moreno firmó su contrato junto a Stefano Di Carlo (Prensa River). Aníbal Moreno firmó su contrato junto a Stefano Di Carlo (Prensa River).

ROSARIO CENTRAL

Altas:

Interesan: Jeremías Ledesma (River) y Franco Cervi (Celta de Vigo).

Bajas: Santiago López (vuelve a Independiente).

Pueden irse: Ignacio Malcorra y Juan Manuel Elordi.

Deben volver y definir continuidad: Tobías Cervera (Aldosivi), Luciano Ferreyra (Central Norte), Franco Frías (Sarmiento) y Alan Rodríguez (Remo de Brasil).

DT: Jorge Almirón (reemplazó a Ariel Holan).

SAN LORENZO

Altas:

Interesan: Ignacio Vázquez (Platense), Emiliano Amor (Colo Colo), Kevin Gutiérrez (Defensa y Justicia), Miguel Navarro (Talleres) y Lucas Passerini (Belgrano).

Bajas:

Pueden irse: Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Emanuel Cecchini y Nery Domínguez.

Deben volver y definir continuidad: Nahuel Barrios (Barracas Central), Jeremías James Magallanes de Chile), José Devecchi (Sarmiento), Tomás Silva (Platense), Thiago Perugini (Barracas Central), Franco Lorenzón (D. Morón), Agustín Lamosa (Temperley), Francisco Flores (Quilmes), Lautaro López Kaleniuk (Atlanta), Juan Goyeneche (Midland), Simón Pérez (Alianza Atlético de Perú) y Facundo Bruera (Barracas Central).

DT: Damián Ayude (sigue).

SARMIENTO

Altas: Javier Burrai (libre de Talleres) y Santiago Salle (Independiente).

Interesan: Gabriel Alanis (Huracán) y Javier Arias (Sarmiento de la Banda).

Bajas: Lucas Pratto (libre) Facundo Roncaglia (libre), Iván Morales (libre), Gastón Sauro, Elián Giménez (vuelve a River), Franco Frías (vuelve a Central), Joaquín Ardaiz (vuelve a Argentinos), Lucas Acosta (vuelve a Lanús) y José Devecchi (vuelve a San Lorenzo).

Pueden irse: Renzo Orihuela, Alex Vigo, Leandro Suhr y Juan Andrada.

Deben volver y definir continuidad: Benjamín Borasi (Criciuma de Brasil), Andrés Marsengo (Tacuarembó de Uruguay), Federico Andueza (Chacarita), Sergio Quiroga (Ferro), David Gallardo y (A. Brown).

DT: Facundo Sava (sigue).

TALLERES

Altas: Bruno Barticciotto (regresó de Santos Laguna de México)

Interesan: Ronaldo Martínez (Platense), Mateo del Blanco (Unión), Franco Petroli (Godoy Cruz), Pablo Ferreira (Morón) y Claudio Spinelli (Independiente del Valle).

Bajas: Javier Burrai (libre a Sarmiento), Federico Girotti (Alianza Lima), Rubén Botta (libre) y Juan Camilo Portilla (venta a A. Paranaense de Brasil).

Pueden irse: Guido Herrera, Juan Rodríguez, Miguel Navarro, Matías Gómez, Joaquín Mosqueira, Ulises Ortegoza, Emanuel Reynoso, Luis Sequeira, Luis Angulo y Nahuel Bustos..

Deben volver y definir continuidad: Tomás Kummer (Aldosivi), Joaquín Blázquez (Independiente), Tomás Olmos (River de Montevideo), Lucas Suárez (Liverpool de Uruguay), Álex Vigo (Sarmiento), Cristian Ludueña (Flandria), David Zalazar (Central Córdoba), Diego Barrera (Central Córdoba), David Romero (Tigre), Juan Cruz Giacone (Ben Hur), Emerson Batalla (Juventude de Brasil) y Alejandro Martínez (Cuiabá de Brasil).

Volvió y fue cedido nuevamente: Franco Moyano (Puebla de México/Instituto).

Debía volver y sigue en el club donde estaba: Franco Saavedra (Gimnasia Mendoza).

DT: Carlos Tevez (sigue).

TIGRE

Altas: Tiago Serrago (a préstamo de River) y Santiago López (Independiente/Rosario Central).

Interesan: Joaquín Mosqueira (Talleres).

Bajas: Elías Cabrera (vuelve a Vélez) y Diego Sosa (libre a Instituto).

Pueden irse: Ignacio Russo, Jabes Saralegui, Gonzalo Piñeiro, Julián López, Braian Martínez y Héctor Fértoli.

Deben volver y definir continuidad: Ezequiel Forclaz (Liverpool de Uruguay), Federico Tevez (Quilmes), Sebastián Sánchez (Defensores Unidos), Matías Espíndola (Deportivo Maldonado, Uruguay), Tomás Lecanda (San Martín de San Juan), Juan Esquivel (San Martín T) y Camilo Viganoni (Talleres de Remedios de Escalada).

Debía volver y sigue en el club donde estaba: Brian Leizza (Los Andes).

DT: Diego Dabove (sigue).

UNIÓN

Altas:

Interesan: Rodrigo Saravia (Belgrano), Ignacio Malcorra (Rosario Central) y Renzo Bacchia (Racing de Montevideo).

Bajas: Jerónimo Dómina (libre al Cadiz de España), Matías Tagliamonte (vuelve a Racing), Tomás Durso (vuelve a A. Tucumán) y Lucas Gamba (libre).

Pueden irse: Claudio Corvalán, Francisco Gerometta, Froilán Díaz, Mauricio Martínez, Ezequiel Cañete, Lucas Meuli y Mateo del Blanco.

Deben volver y definir continuidad: Junior Marabel (CSKA Moscú de Rusia), Enzo Roldán (Platense), Gastón Arturia (Orense de Ecuador), Juan Ignacio Bircher (Ben Hur), Lisandro Morales (A. Rafaela), Tomás González (Arsenal), Pablo Palacio (Ferro), Jeremias Bustos (9 de Julio de Rafaela) y Daniel Juarez (Gimnasia de Jujuy).

DT: Leonardo Madelón (sigue).

VÉLEZ

Altas:

Interesan:

Bajas: Thiago Fernández (libre), Agustín Bouzat (libre a Houston Dynamo de Estados Unidos), Raúl Cabral (préstamo a Sportivo Amelano de Paraguay) y Luis Ayala (préstamo a Sportivo Ameliano de Paraguay).

Pueden irse: Tomás Galván, Imanol Machuca, Francisco Pizzini, Michael Santos, Tomás Cavanagh, Isaías Andrada y Kevin Vázquez.

Deben volver y definir continuidad: Thiago Vecino (Pari NN de Rusia), Miguel Brizuela (A. Tucumán), Franco Díaz (Instituto), Nicolás Garayalde (Gimnasia LP), Santiago Coronel (Atlanta), Elías Cabrera (Tigre), Rodrigo Piñeiro (Everton de Chile) y Jonathan Berón (D. Morón).

DT: Guillermo Barros Schelotto (sigue).

PRODUCCIÓN: Dante di Rocco, Román Bonanno, Juan Cruz Merhy, Candela Ciocan, Diego Paulich, Favio Verona, Nicolás Montalá, Sergio Maffei y Gastón Pestarino.

​