​Mercado de pases: River y las primeras dificultades para cerrar refuerzos 

Nunca son simples los mercados de pases para River, pero el de este período pinta para ser de los más complicados de los últimos tiempos. Ya sin billetera infinita y con las limitaciones autoimpuestas por un presupuesto que en principio se plantó entre los u$s 20 y 25 millones para incorporaciones y por la nueva política de contratos con tope salarial y desdoblamiento de un 60% fijo y un 40% en variables por objetivos, la búsqueda empieza a acotarse respecto a la de los últimos libros de pases.

El resultado es una metodología distinta para refuerzos: ofertas de préstamos, en muchos casos con cargo, con opción u obligación de compra y, a lo sumo, propuestas por porcentajes de las fichas de los jugadores que interesan.

Así, la primera semana de salida fuerte al mercado se encontró con muchas puertas cerradas. River, por ejemplo, buscó a Luciano Gondou ofreciendo una cesión que el Zenit rápidamente rechazó de plano: los rusos, que invirtieron por el delantero u$s 12.000.000, ya dejaron claro que solo se sentarán a hablar cuando el CARP envíe una oferta de compra.

Luciano Gondou – El gol de Gondou frente al Krasnodar con los colores del Zenit @RPLNews_eng

A pesar de la insistencia por distintas modalidades de préstamo, ante la postura firme de Zenit en las últimas horas River descartó la avanzada por el punta: las charlas solo se retomarán si, pasado un tiempo, los rusos no recibieran ofertas fuertes por el rubio y reconsiderasen la opción de cederlo embolsando algo de dinero y procurando cobrar por su pase más adelante si cumple objetivos.

Lo mismo ocurre con Kevin Amaro: River se retiró después de la cumbre con José Luis Palma en Montevideo la semana pasada, en la que el presidente de Liverpool tasó al joven lateral derecho en u$s 10.000.000 por el 70%. Salvo un giro que venga desde Uruguay, el CARP ya piensa en alternativas para cubrir ese puesto que quedará sin competencia para Montiel cuando se vaya Bustos, a quien Gallardo le abrió la puerta de salida.

Opciones difíciles

La modalidad de préstamo sí podría funcionar para otro perfil de jugadores como Echeverri, Prestianni o Soler, aunque en todos esos casos la dificultad pasa por establecer una opción de compra para clubes que invirtieron mucho dinero por ellos y que en todo caso preferirían darles rodaje y no desprenderse definitivamente de ellos. Lo del Diablito, en ese sentido, es prácticamente imposible, porque el City Group aceptaría cortar la cesión con el Leverkusen solo para que CE vaya a jugar al Girona, uno de los clubes de su cartera.

Gianluca Prestianni – El gol de Prestianni en Benfica

En cuanto a Prestianni, la cosa tampoco pinta fácil aunque el pibe, hincha del CARP, se entusiasmó con la posibilidad de relanzar su carrera en Núñez. Y por Soler en las oficinas del Monumental aguardan una respuesta del Bournemouth inglés, que casi no usó al ex Lanús (solo 91’ en el semestre) por un pedido ya formal de cesión.

Así las cosas, la chance más viable sigue siendo la de Fausto Vera, por quien River ya avanzó en las negociaciones con Atlético Mineiro por un préstamo con un cargo alto y una obligación de compra por variables que acercarían al club de Belo Horizonte a la inversión cercana a los u$s 5M que hizo por el volante.

En ese puesto, lo de Ascacibar será más complejo en términos económicos, pero en el círculo del futbolista además advierten que si ELP sale campeón (y clasifica a la Libertadores) las cosas pueden complicarse aún más para las expectativas de un River que jugará Sudamericana.