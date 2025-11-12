​”Me ilusiona, pero no quiero ser una carga”: Messi habló de las posibilidades de jugar el Mundial 2026 

“Obviamente que el Mundial me ilusiona, es especial jugar con la Selección. Más después de haberlo ganado también. Pero no quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”, sostuvo Lionel Messi en una entrevista reciente con el medio deportivo catalán Sport.

“La temporada nuestra es diferente a la de Europa, nosotros vamos a tener una pretemporada de por medio. Pocos partidos hasta llegar al Mundial. Veré en el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría y poder participar”, añadió el campeón del Mundo en Qatar 2022.La MLS finaliza el 5 de diciembre y se reanuda recién a finales de febrero, por lo que incluso si el Inter Miami de Messi se impone a Cincinatti y avanza a la final, el astro tendrá un largo parate sin competencia oficial por delante. Si bien a su edad ya no puede jugar con la continuidad que acostubraba, tanto tiempo sin competir oficialmente también puede ser contraproducente de cara a la Copa del Mundo.

“El Mundial es lo más grande que hay a nivel de competencias. Estoy ilusionado, pero lo voy llevando día a día”, sentenció Leo. Messi no ha sufrido lesiones importantes a lo largo de su carrera y su físico y profesionalismo le han permitido no ausentarse seguido de los partidos: sin ir más lejos jugó todos los minutos de Qatar 2022. Era normal verlo fastidiarse cuando los entrenadores optaban por darle descanso en la previa de compromisos importantes. Pero a los 38 años se ha vuelto habitual que Messi no juegue algún partido del Inter Miami o de la selección argentina para descansar o recuperarse de pequeñas molestias musculares. Viajar tantos kilómetros y jugar cada tres días es algo que se permitía cuando era más joven. No caben dudas de que Messi es la gran figura, capitán y líder de esta selección argentina.

Sin dudas es irremplazable, pero este equipo es mucho menos dependiente de la Pulga que otros. Dos ejemplos recientes: le ganó bien la final de la Copa América 2024 a Colombia y goleó a Brasil en el Monumental a pesar de la ausencia del astro.

Goles y títulos de Messi en la selección argentina

Selección Sub-20

Lionel Messi jugó 16 partidos con la selección argentina Sub-20. En el Sudamericano 2005, en el que la Albiceleste salió tercera detrás de Colombia y Brasil, la Pulga jugó 9 partidos y marcó 5 goles, siendo el goleador del equipo y el segundo del torneo (solo superado por el colombiano Hugo Rodallega con 11).

Ese mismo año se disputó el Mundial de la categoría: Messi ganó los premios al Mejor Jugador y Goleador, con 6 tantos, y además Argentina ganó el torneo. Leo metió los dos goles de la victoria 2 a 1 frente a Nigeria en la final.

Selección mayor

Su debut en la selección mayor también se dio en 2005. El escenario el Estadio Ferenc Puskas de Budapest en el marco de un amistoso ante Hungría. Messi fue expulsado a los 47 segundos de haber ingresado, en la que es hasta el momento la expulsión más rápida en la historia de la selección argentina.

Hasta el momento lleva 195 partidos y 114 goles con la Selección, lo que lo convierte en el máximo artillero en la historia de la Albiceleste. Además, dio 63 asistencias. Fue pieza clave en la medalla de Oro de los Juegos Olímpicos Beijing 2008, la Copa América Brasil 2021, el Mundial Qatar 2022 (metió dos goles en la final) y la Copa América Estados Unidos 2024.

Pero en el medio también hubo algunas pálidas: tras perder las finales del Mundial 2014 y de la Copa América 2015 y 2016 ante Alemania y Chile respectivamente, Leo decidió retirarse de la Selección.

“Pensándolo mucho en el vestuario, creo que ya está para mí la Selección, ya se terminó. La peleé mucho, lo intenté muchas veces, ser campeón con Argentina. Son cuatro finales y no pude ganarlas (contando la final de la Copa América 2007 que se perdió frente a Brasil). Hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí. Deseaba más que ninguno un título con la Selección y lamentablemente no se me dio”, declaró el astro una vez terminada la final de la Copa América Centenario.

La Pulga sin dudas torció la historia, ganó todo lo que podía ganar con la selección argentina y también sumó varios récords y premios individuales.

Títulos de Messi con la selección argentina

Medalla de Oro Juegos Olímpicos Beijing 2008 (no oficial).

Copa América Brasil 2021.

Finalissima 2022.

Mundial Qatar 2022.

Copa América Estados Unidos 2024.

Récords y distinciones individuales de Messi en la selección argentina

Bota de Oro Mundial Sub-20 2005.

Balón de Oro Mundial Sub-20 2005.

Mejor jugador joven Copa América 2007.

Balón de Oro Mundial 2014.

Balón de Oro Copa América 2015.

Balón de Oro Copa América 2021.

Balón de Oro Mundial 2022.

Máximo goleador argentino en Mundiales: 13 goles.

Jugador con más partidos en Mundiales: 26.

Jugador con más minutos en Mundiales: 2314.

Único jugador en recibir dos veces el Balón de Oro de Mundial: 2014 y 2022.

Goleador histórico selección argentina con 114 goles.

