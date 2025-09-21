​”Me complicó la vida”: la frustración de Colapinto por el toque de Albon 

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó en el último puesto del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, luego de un cruce con Alexander Albon que le costó la carrera.

“Perdí todo. Salí de boxes ya con flat spots con la goma toda bloqueada del trompo y con el alerón roto de adelante“, lamentó Colapinto en un intercambio con la prensa.

Según evaluó el piloto de Alpine, fue “una carrera muy complicada, sin ritmo”, en la que “hice lo mejor que pude”, explicó.

“Buena largada, pasé a varios autos y nada, después obviamente en ritmo no tenemos el auto, así que es bastante simple. No gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante. Hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte y nada, no salen las cosas por ahora“, consideró el argentino.

Y agregó: “Fue una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima. Pero sí, obvio que con lo de Alex perdí 12 segundos (…), me complicó la vida. Fue una carrera larga pero creo que hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos“.

Este domingo, Alexander Albon, el piloto tailandés de Williams, le tocó el monoplaza a Colapinto cuando estaba en el mejor momento de la competencia, en la que llegó a estar decimotercero. Finalmente, el argentino cayó hasta el último lugar tras los dos ingresos a boxes.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en tanto, consiguió su cuarto Gran Premio de la temporada, mientras que el británico George Russell (Mercedes) terminó segundo y el español Carlos Sainz (Williams), tercero.