​Mbappé viajará a Arabia Saudita y podría jugar la final ante Barcelona 

El Real Madrid se clasificó a la final de la Supercopa de España tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid en Yeda, pero la noticia que desvela al mundo blanco pasa por otro lado: Kylian Mbappé está de regreso. Ausente en la semifinal por un esguince en la rodilla izquierda, el delantero francés evolucionó favorablemente y viajará para enfrentar al Barcelona el domingo.

“Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Tendrá las mismas opciones de jugar que todos los que están en la convocatoria”, confirmó Xabi Alonso en conferencia de prensa. El entrenador dejó abierta la puerta a su participación, ya sea desde el arranque o como una carta ofensiva según el desarrollo del partido.

En lo estrictamente futbolístico, el Madrid resolvió una semifinal exigente con goles tempranos. Federico Valverde abrió el marcador a los 2 minutos y Rodrygo amplió en el complemento. Alexander Sorloth descontó para el Atlético, que empujó hasta el final pero no logró torcer la historia. Así, el Clásico se reeditará en Arabia Saudita, como ya ocurrió la temporada pasada, con el título en juego.

Mbappé, el refuerzo que ilusiona al Madrid

La presencia de Mbappé representa un impulso anímico y deportivo clave para el Real Madrid. El francés se había quedado en la capital española para completar un plan específico de recuperación. Los estudios descartaron complicaciones mayores y la evolución fue más rápida de lo esperado.

El capitán de la selección francesa llega como el máximo goleador del equipo en la temporada, con 18 tantos en LaLiga y nueve en la Champions League. Su posible reaparición en una final ante el Barcelona no es un dato menor: el Madrid busca su primer título del año y sabe que contar con su figura puede inclinar la balanza.

Mbappe se perdió el debut liguero de 2026. EFE/ Fernando Villar Mbappe se perdió el debut liguero de 2026. EFE/ Fernando Villar

Un antecedente que enciende alarmas en Barcelona

El historial de Mbappé frente al Barcelona explica la expectativa que genera su regreso. En nueve partidos ante el conjunto culé, el delantero marcó 12 goles y dio una asistencia, con un promedio superior a un gol por encuentro.

Mientras Barcelona llega a la final tras una goleada contundente sobre Athletic Bilbao, el Madrid aguarda por su gran carta. Si el físico acompaña, Mbappé podría volver justo a tiempo para un Clásico decisivo.

