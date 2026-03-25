​Max Verstappen giró en un circuito japonés, pero no con la F1, en la previa del GP en Suzuka 

A menos de 48 horas del inicio de la actividad del Gran Premio de Fórmula 1 en Suzuka, Max Verstappen volvió a ser noticia… pero lejos de un monoplaza de la Máxima. El neerlandés se subió a un Super GT en el circuito de Fuji, en una prueba privada que llamó la atención del mundo motor.

El tetracampeón giró con un Nissan Z GT500 -sin número- inscrito por el equipo oficial NISMO, sin vínculos previos ni con él ni con Red Bull. En una jornada marcada por la lluvia, completó varias vueltas mientras se familiarizaba con el auto y su motor turbo de cuatro cilindros en línea de dos litros. No se registraron tiempos oficiales.

La experiencia no fue completamente nueva para Verstappen: en 2022 ya había probado un Honda NSX-GT durante el evento Thanks Day de Honda. Sin embargo, esta fue apenas su segunda incursión en un coche moderno del Super GT.

La actividad en Fuji también contó con la presencia de un Honda NSX GT3 en la clase GT300 con los colores de Red Bull, en el marco de dos días de pruebas en el trazado japonés, que la Fórmula 1 no visita desde hace 18 años cuando Fernando Alonso ganó dicha competencia a bordo de un Renault.

En menos de dos semanas, Verstappen ya se subió a tres autos distintos. El último fin de semana había competido en la Nürburgring Langstrecken-Serie al volante de un Mercedes-AMG GT3 del equipo Winward Racing, junto a Daniel Juncadella y Jules Gounon. Si bien se habían quedado con la victoria, fueron descalificados por exceder el límite de juegos de neumáticos permitidos.

Max Verstappen cuando corrió este sábado pasado en Nürburgring. Max Verstappen cuando corrió este sábado pasado en Nürburgring.

Tras su paso por Alemania, el neerlandés voló directamente a Japón para esta prueba en Fuji, en un evento que habría tenido carácter promocional y se desarrolló con pocos autos en pista.

La actividad de la Fórmula 1 comienza este jueves, con las primera práctica libre, a las 23.30. Más tarde, ya entrado el viernes, la segunda tomará lugar a las 3, mientras que muchísimas horas después, a las 23.30, será la tercera y última. El sábado, la clasificación irá de 3 a 4.

Max Verstappen en el pasado GP de Fórmula 1 en China.

(REUTERS) Max Verstappen en el pasado GP de Fórmula 1 en China.(REUTERS)

En tanto, el plato principal se servirá el domingo, desde las 2. Todo lo mencionado se podrá ver tanto a través de la señal de Fox Sports como por la plataforma Disney + Premium. ﻿

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