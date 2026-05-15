​Max Verstappen brilló y largará bien arriba en su estreno en las 24 HS de Nürburgring 

El automovilismo vive un fin de semana histórico. Max Verstappen, tetracampeón del mundo de Fórmula 1, tendrá su esperado estreno en una de las pruebas más extremas y legendarias del planeta: las 24 Horas de Nürburgring. Y el neerlandés ya dejó en claro que no llegó solo para participar.

A bordo de un Mercedes-AMG GT3 compartido con Lucas Auer, Daniel Juncadella y Jules Gounon, Verstappen consiguió una destacada actuación en la clasificación y este sábado partirá desde la cuarta posición en la 54ª edición de la clásica carrera disputada en el Infierno Verde.

Max Verstappen largará este sábado desde la cuarta posición en las 24 HS de Nürburgring.

(@maxverstappen1 en IG). Max Verstappen largará este sábado desde la cuarta posición en las 24 HS de Nürburgring.(@maxverstappen1 en IG).

La expectativa alrededor de la presencia del piloto de Red Bull revolucionó el evento. Por primera vez en la historia, las entradas para las 24 Horas de Nürburgring se agotaron y se espera una asistencia cercana a las 300.000 personas durante el fin de semana. El fenómeno Verstappen volvió a sentirse, ahora lejos de la Fórmula 1.

La clasificación definió a los 50 mejores autos entre los 150 inscriptos y estuvo dividida en tres cortes eliminatorios. En la primera tanda fue Lucas Auer quien tomó el volante del Mercedes y avanzó sin sobresaltos al marcar el quinto mejor tiempo.

Sin embargo, el momento más tenso llegó en la segunda instancia, donde apenas siete autos conseguirían el pase a la definición. Allí apareció Verstappen. El neerlandés dominó inicialmente la sesión, aunque sobre el cierre comenzó a caer posiciones ante la mejora de sus rivales. Obligado a reaccionar, sacó a relucir toda su calidad y clavó un registro de 8m11s614 para meterse sexto en la TQ3.

En la definición final fue Juncadella quien tomó el control del Mercedes y selló el cuarto lugar con un tiempo de 8m12s005, apenas a 882 milésimas del poleman, Luca Engstler, quien comparte un Lamborghini Huracán GT3 EVO2 junto a Mirko Bortolotti y Patric Niederhauser.

La paridad fue absoluta: menos de un segundo separó al primero del cuarto puesto en una vuelta de más de ocho minutos sobre el desafiante trazado de 25,3 kilómetros enclavado en los bosques de Eifel.

La carrera comenzará este sábado a las 10, mientras que previamente habrá un warm-up final de una hora desde las 5. El clima promete ser otro gran protagonista: durante los primeros días de actividad hubo sol, lluvia e incluso granizo, condiciones que aumentan aún más la complejidad de una competencia ya extrema.

El GT3 con los colores de Red Bull que maneja Max Verstappen este finde en Nürburgring. El GT3 con los colores de Red Bull que maneja Max Verstappen este finde en Nürburgring.

Todo indica que Verstappen realizará buena parte de sus turnos durante el día y dejará la conducción nocturna a sus compañeros, especialistas en este tipo de pruebas. El campeón de Fórmula 1 apenas giró un puñado de vueltas nocturnas durante los entrenamientos del jueves.

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