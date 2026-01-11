​Matías Abaldo, tras el triunfo de Independiente: del “es todo muy positivo” a “este año apuntamos a ser campeones” 

El nivel de Matías Abaldo fue la gran noticia que recibió Independiente en el primer partido de la pretemporada. El extremo uruguayo jugó todo el segundo tiempo y le cambió la cara al ataque del Rojo. Con su frescura, siendo picante, punzante y vertical, terminó siendo clave para la remontada ante Alianza Lima. Primero ganó el foul sobre la izquierda que luego, de tiro libre, cambió por el gol que significó el 1-1. Minutos más tarde, asistió a Santiago Montiel.

Así, el ex Gimnasia dejó sensaciones más que positivas para el CT. Incluso, el propio jugador habló post partido y también remarcó el buen saldo que arrojó el 2-1: “Empezar el año ganando es positivo. Nos suma a nosotros para dejar atrás definitivamente la mala racha que tuvimos en el 2025. Si bien es un amistoso, para el grupo esto es una preparación importante para el campeonato, donde aspiramos a grandes cosas”.

Independiente derrotó 2-1 a Alianza Lima (Fotobaires) Independiente derrotó 2-1 a Alianza Lima (Fotobaires)

Ser campeones, el objetivo del plantel del Rojo

El extremo charrúa comentó que en este semestre intentarán elevar la vara: “Apuntamos a lo mejor. Un club como Independiente debe aspirar a eso . Apuntamos a ser campeones de alguna competencia nacional”.

Sobre su rendimiento, el delantero fue claro y remarcó la importancia de lo conseguido. “Estoy muy contento por el gol y la asistencia. Obviamente esto sirve mucho para seguir ganando confianza de cara a lo que se viene”, cerró la figura de la noche.

Montiel y Abaldo, los goleadores del Rojo contra Alianza Lima (Foto: @SerieRdeLP) Montiel y Abaldo, los goleadores del Rojo contra Alianza Lima (Foto: @SerieRdeLP)

