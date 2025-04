​Masters de Madrid: gran jornada para los argentinos 

Los tenistas argentinos teniendo un gran viernes en el Masters 1000 de Madrid, ya que Francisco Comesaña y los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo ganaron sus respectivos partidos y avanzaron a la tercera ronda.

La primera sorpresa del día llegó de la mano de Comesaña, que se impuso ante el francés Arthur Fils (13°), quien viene teniendo un gran 2025 y está cada vez más cerca del top 10.

Comesaña empezó el partido muy complicado, ya que Fils rápidamente se colocó 5-1. Sin embargo, el argentino se recuperó de la mejor manera, se impuso en el tie-break por 7-4 y se apoderó del segundo set con un sólido 6-4 para conseguir una de las mejores victorias de su carrera.

En la tercera ronda se las verá con su compatriota Francisco Cerúndolo (20°), que actualmente es el argentino mejor ubicado en el ranking y viene teniendo unas muy buenas semanas. Cerúndolo, que la semana pasada llegó a las semifinales del ATP 500 de Múnich, superó por 6-3 y 6-4 al francés Harold Mayot. De esta manera, hay un argentino asegurado en los octavos de final del cuarto Masters 1000 de la temporada.

La otra buena noticia para el tenis argentino llegó de la mano de Juan Manuel Cerúndolo, que dio otra de las sorpresas del día para ganarle al canadiense Felix Auger-Aliassime (18°). Cerúndolo jugó un partido casi perfecto imponerse por 7-6(5) y 6-4 ante el canadiense que el año pasado había llegado a la final en la Caja Mágica de Madrid.

En la tercera ronda no la tendrá nada fácil, ya que se deberá cruzar con el ruso Daniil Medvedev (9°), quien pese a no sentirse cómodo en polvo de ladrillo demostró que cuando no está con los cables cruzados es un peligro para cualquier oponente.

El último argentino que se presentó en la jornada fue Mariano Navone, quien tras imponerse en la primera manga se ilusionó con dar el golpe ante el estadounidense Ben Shelton (12°), pero no pudo lograrlo, ya que el número 12 del mundo se repuso y terminó venciéndolo por 4-6, 7-6 (5) y 6-3, para estirar su racha invicta ante rivales argentinos.

La actividad para los argentinos en Madrid continuará este sábado, cuando Sebastián Báez (32°) y Tomás Etcheverry jueguen sus partidos correspondientes a la segunda ronda ante el bosnio Damir Dzumhur y el italiano Lorenzo Musetti (10°), respectivamente.

Por otra parte, el tenista alemán Alexander Zverev (2) debutó con un cómodo triunfo sobre el español Roberto Bautista Agut, a quien no le dio ninguna oportunidad de quiebre para llevarse la victoria por 6-2 y 6-2.

Zverev viene de ganar el ATP 500 de Múnich, que le permitió desplazar al español Carlos Alcaraz del segundo puesto del ranking ATP. Además es el primer preclasificado en este torneo debido a la ausencia del italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, quien está terminando de cumplir una sanción de tres meses por un caso de doping.

En la tercera ronda tendrá como rival al ganador del partido entre el español Alejandro Davidovich Fokina y el portugués Nuno Borges.

En lo que respecta a los otros candidatos, el estadounidense Taylor Fritz se impuso por 6-1 y 6-4 sobre el australiano Christopher O´Connell, mientras que los rusos Andrey Rublev (7°, campeón defensor) y Daniil Medvedev (9°) se vieron beneficiados por las bajas de sus respectivos oponentes, el francés Gael Monfils y el serbio Laslo Djere.

Otros preclasificados que también consiguieron su boleto a la tercera ronda este viernes fueron el noruego Casper Ruud (14°), el checo Jakub Mensik (22°) y los estadounidenses Sebastian Korda (23°) y Brandon Nakashima (31°).