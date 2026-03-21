​Masters 1000 de Miami: Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y así sigue la acción argentina 

Tomás Etcheverry (32º) puso primera en el Masters 1000 de Miami con una victoria trabajada y de alto nivel. En su debut, el campeón de Río superó al belga Zizou Bergs (45º) por 7-6 (5) y 7-6 (3) para meterse en la tercera ronda y alcanzar su mejor actuación histórica en este torneo.

Así fue el triunfo de Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de Miami

El partido fue tan parejo como lo indica el marcador. En el primer set, ninguno logró quebrar y todo se resolvió en el tiebreak. Allí, el argentino mostró mayor templanza en los momentos clave: con el marcador 5-5, un drop mal ejecutado de Bergs le dio el set point, que Etcheverry no desaprovechó tras un error no forzado de su rival. La frustración del belga fue evidente, descargándose contra su raqueta tras ceder el parcial.

Tomás Etcheverry sigue en carrera en el Masters 1000 de Miami.

(EFE) Tomás Etcheverry sigue en carrera en el Masters 1000 de Miami.(EFE)

Luego de una pausa en vestuarios, el segundo set mantuvo la misma tónica. La primera diferencia llegó en el 3-2, cuando Etcheverry quebró sin necesidad de arriesgar, beneficiado por una doble falta de Bergs. Sin embargo, el europeo reaccionó rápido, soltó su derecha y recuperó el quiebre para igualar en 4-4. Otra vez, el desenlace fue en el desempate, donde el platense volvió a imponer su solidez para cerrar el partido, donde el platense volvió a imponer su solidez para cerrar el partido, con tres minibreaks contra uno de su rival.

Más allá de que los números de winners favorecieron a Bergs (23 contra 9), la clave estuvo en la consistencia: Etcheverry cometió apenas 22 errores no forzados, muy por debajo de los 46 de su rival. El triunfo confirma el gran presente del argentino, que viene de conquistar su primer título ATP en Río de Janeiro y sigue sumando confianza en la gira.

En busca de los octavos de final, Etcheverry enfrentará este domingo, aún con horario a confirmar, en la tercera ronda al español Rafael Jódar (103º), de 19 años, quien con su actuación en Miami se aseguró ingresar al Top 100.

Así sigue la agenda argentina en Miami

La actividad para los argentinos continuará este sábado con un cruce asegurado entre compatriotas. No antes de las 18, Francisco Cerúndolo (19º) hará su debut en el torneo frente a Thiago Tirante (81º), que viene de superar en un durísimo partido al francés Valentin Royer por 7-5, 6-7 (9) y 7-6 (5) tras más de tres horas de juego. La jornada se podrá seguir en vivo a través de Disney+ Premium.

Francisco Cerúndolo debutará en Miami ante Thiago Tirante por la segunda ronda. Francisco Cerúndolo debutará en Miami ante Thiago Tirante por la segunda ronda.

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