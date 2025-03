​Masters 1000 de Indian Wells: los argentinos que debutan este miércoles 

La gira sudamericana finalizó con un gran protagonismo de Sebastián Báez, bicampeón en Río de Janeiro y nuevamente finalista en Santiago, y los tenistas argentinos se preparan para el primer Masters 1000 de 2025.

El cuadro principal del torneo de Indian Wells se sorteó y habrá cinco tenistas de la legión en el cuadro principal. Federico Gómez, quien durante la semana reveló que atraviesa un mal momento de salud mental, jugó la qualy donde fue eliminado por el estadounidense Rudy Quan (731°) 4-6, 5-7.

El debut de los argentinos será este miércoles por la tarde. Francisco Cerúndolo, el mejor preclasificado del país, jugará en la segunda ronda.

Estos serán los cruces de los argentinos en la primera ronda de Indian Wells: Tomás Etcheverry vs. Jakub Mensik, Mariano Navone vs. Learner Tien, Facundo Díaz Acosta vs. Luciano Darderi, y Sebastián Báez vs. qualy (McDonald o Dadidovich).

El español Carlos Alcarez es el vigente bicampeón del torneo, que fue ganado por Juan Martín del Potro en 2018 tras vencer en una increíble final a Roger Federer.

Los mejores preclasificados del torneo recién debutarán en la segunda ronda. Por ese motivo, recién se conocerá a sus rivales una vez que finalice la primera jornada.

Carlos Alcaraz iniciará su aventura en California ante el ganador del duelo entre Quentin Halys/qualy, mientras que Novak Djokovic hará lo propio frente a Nick Kyrgios o un qualy. En cuanto a Alexander Zverev, se presentará contra el vencedor entre Miomir Kecmanovic y Tallon Griekspoor.

El regreso de Novak Djokovic al desierto el año pasado no salió según lo planeado. En su primera participación en Indian Wells desde 2019, el ganador de 24 torneos del Grand Slam cayó ante un lucky loser que entonces ocupaba el puesto 123 del ranking, Luca Nardi. Ese fue el primer evento de Djokovic en más de un mes y, en 2025, su forma también es algo incierta.

El serbio compitió en Doha en febrero después de recuperarse de la lesión en el tendón de la corva que sufrió contra Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, pero perdió ante Matteo Berrettini en su primer partido en una revancha de la final de Wimbledon 2021.

En la segunda ronda se disputaría una revancha de la final de Wimbledon de 2022, cuando Djokovic derrotó a Nick Kyrgios, si el australiano, que se recuperó de una lesión, supera a un jugador de la fase previa. Si Djokovic avanza, podría enfrentarse al campeón defensor Alcaraz en cuartos de final.

El jugador de 37 años consiguió el último de sus cinco títulos en Tennis Paradise en 2016, y luego perdió ante Kyrgios en la cuarta ronda un año después.

Entre las mujeres, quien encabeza la lista de las tenistas preclasificadas es la número uno del mundo: Aryna Sabalenka. La bielorrusa debutará directamente en segunda ronda, al igual que el resto de las mejores establecidas, y chocará ante la ganadora del duelo entre Anna Blinkova y McCartney Kessler.

En cuanto a la número dos del planeta, Iga Swiatek, hará lo propio contra la triunfadora entre Caroline García y Bernarda Pera. Además, la local Coco Gauff se medirá frente a Emma Raducanu o Moyuka Uchijima, mientras que Elena Rybakina debutará ante Marie Bouzkova o Suzan Lamens.

