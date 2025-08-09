​Masters 1000 de Cincinnati: buen debut de Carabelli  

Camilo Ugo Carabelli tuvo este viernes un estreno positivo en el ATP Masters 1000 de Cincinnati al vencer en sets corridos por 7-5 y 6-3 al japonés Kei Nishikori.

Carabelli (47°), que venía de retirarse en Toronto por molestias musculares, mostró solidez desde el inicio y se metió en la segunda ronda, donde enfrentará al local Ben Shelton, actual (6°) y reciente campeón en Toronto.

El partido marcó el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional. Carabelli comenzó con autoridad, quebrando en el primer juego de devolución y tomando ventaja. Aunque Nishikori (67°) logró emparejar el marcador, el argentino encontró precisión en los momentos clave y cerró el primer set con un quiebre en el tramo final.

En la segunda manga, la paridad se mantuvo hasta el 3-3, pero Carabelli aceleró desde el fondo de la cancha, quebró en el séptimo juego, sostuvo su servicio con firmeza para sellar el triunfo y dio un paso firme en el certamen.

En contrapartida, Mariano Navone (77°), que entró al cuadro como lucky loser, empezó ganando la primera manga, pero cayó por 6-4, 7-6 (3) y 6-1 ante el australiano Adam Walton (85°), que se medirá en la próxima fase ante el ruso Daniil Medvedev, ex número 1 del mundo.

Thiago Tirante tampoco logró mantener el impulso tras superar la clasificación y quedó eliminado en la primera ronda al perder por 6-4 y 7-6 (5) ante el italiano Luca Nardi.

El platense, que había protagonizado una jornada histórica al vencer a James Trotter y Arthur Cazaux en un mismo día para acceder al cuadro principal, no pudo sostener el nivel ante Nardi y se despidió rápidamente del certamen. Su próximo destino será el Challenger de Cancún, como preparación para el US Open.

Igual suerte corrió Francisco Comesaña, tras perder por un doble 6-4 ante el español Jaume Munar (51°), quien en la próxima instancia se medirá ante el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi, que viene de ganar los ATP de Umag y Bastad.

