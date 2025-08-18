​Mastantuono podría debutar con el Real Madrid este martes 

El debut en el Real Madrid del argentino Franco Mastantuono podría darse este martes, ya que el exRiver fue anunciado entre los convocados por el entrenador Xabi Alonso para el estreno del conjunto merengue ante el Osasuna en el Santiago Bernabéu, a las 16 de nuestro país, por la primera fecha de la liga española.

Tras cuatro días de trabajo con su nuevo equipo y con 18 años recién cumplidos, el oriundo de Azul es la gran novedad de esta primera convocatoria liguera del técnico español, quien este lunes confirmó que existen chances de que el argentino debute en esta jornada inicial del torneo.

“Sí, podría tener minutos”, aseguró el DT en rueda de prensa. Además, el exentrenador del Bayer Leverkusen valoró las habilidades que Mastantuono sumará al plantel que conduce: “Va a aportar calidad, energía, está comprometido, defensivamente tiene buen impulso. En poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino guerrero y que es combativo, con calidad, tiene una zurda espectacular, en el pase y en la definición es muy bueno. Es joven, muy precoz, tenemos que acompañarle pero ya está a muy buen nivel”.

Xabi Alonso, a quien Mastantuono le agradeció el día de su cumpleaños al ser presentado oficialmente como jugador merengue, también reconoció su asombro por la “personalidad” de la joya argentina. “La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad, tenía 17 años y era un hombre. Tenía mucha seguridad en sí mismo y ningún vértigo de dar el paso al Real Madrid, y desde que ha llegado se le nota esa madurez, las ganas, la calidad. Se va a integrar en poco tiempo, muy rápido, con el equipo, en la dinámica de vestuario y del juego”, expresó el entrenador.

