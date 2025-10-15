​Mastantuono está en la final para ganar el premio Golden Boy 

La carrera de Franco Mastantuono parece nunca entrar en un bache. El jugador pasó de River a Real Madrid, ya fue convocado e incluso titular en la Selección Argentina, con grandes posibilidades de jugar el Mundial del año que viene, y ahora está en la reducida lista de 25 futbolistas que corren con chances de ganar el Golden Boy.

Este premio lo entrega el histórico diario italiano Tuttosport, mediante una votación de sus periodistas más prestigiosos. El ganador será el más votado por ellos, con la condición de ser menor de 21 años y jugar en la Primera División de una liga europea.

Por este motivo, Mastantuono corre con desventaja con respecto a sus competidores y aspirantes a quedarse con el galardón, dado que éste reconoce al rendimiento de los futbolistas en el último año, y el argentino de 18 apenas lleva poco más de dos meses en la Casa Blanca.

No deja de ser motivo de orgullo, sin embargo. El oriundo de Azul fue el único argentino que dijo presente en la lista de los cien mejores jugadores y, por consiguiente, el solitario representante de nuestro país en la nómina de 25, además de ser uno de los dos sudamericanos junto al brasileño Estevao, que se desempeña en Chelsea de Inglaterra.

El último Golden Boy lo ganó Lamine Yamal, el joven que brilla en Barcelona y que por reglamento no lo podrá volver a ganar en esta edición. Lionel Messi lo obtuvo en 2003 y Sergio Agüero, en 2007.