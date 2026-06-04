​Mascherano, candidato a ser DT de Rosario Central si se va Almirón 

Jorge Almirón está en la cuerda floja. El mal cierre del semestre, con las eliminaciones del Torneo Apertura y la Copa Argentina, hizo que este miércoles los rumores sobre su posible salida fueran en aumento. Y en ese sentido, la comisión directiva ya tendría algunos nombres en carpeta para reemplazar al todavía entrenador del Canalla.

Y en ese sentido, el principal apuntado es Javier Mascherano. De último paso por el Inter Miami, el Jefecito se encuentra sin club luego de su renuncia a mediados de abril alegando motivos personales. Por eso, en Central se encuentran evaluando el perfil del entrenador, que genera bastante aceptación en la CD.

Y es que sin ir más lejos, Mascherano tiene un vínculo de larga data con Rosario Central. Si bien no es hincha -como circuló hace unos años- su hermano Sebastián sí lo es, además de que se crió en la ciudad. Incluso, en 2019, el por entonces vicepresidente, Ricardo Carloni, había revelado que habló con el Jefecito para que se retirara en el Canalla. Sin embargo, no se terminó dando y el volante recaló en Estudiantes.

El DT tiene vínculo con Central y es amigo de Di María (AP Photo/Marta Lavandier). El DT tiene vínculo con Central y es amigo de Di María (AP Photo/Marta Lavandier).

Pero hay más, porque si bien es cierto que su perfil interesa, otro plus para que Mascherano termine asumiendo en Rosario Central está en que tiene una gran relación con Ángel Di María. Claro, el DT forjó una amistad con Fideo desde los tiempos en que coincidieron en la Selección, la cual se mantuvo post retiro del Jefecito.

Así, en las últimas horas de un miércoles en el que abundaron los rumores sobre la hipotética salida de Almirón, el nombre de Mascherano vuelve a estar presente y, quizás, ahora sí termine yendo a Rosario Central, ese club con el que tiene un lazo especial.

Este jueves, Gonzalo Belloso se referiría al futuro de Almirón (Fotobaires). Este jueves, Gonzalo Belloso se referiría al futuro de Almirón (Fotobaires).

En medio de todos los rumores, este jueves al mediodía, Gonzalo Belloso dará una conferencia de prensa en las instalaciones del club. Se espera que allí dé certezas sobre el futuro de Almirón quien, en caso de no seguir, finalizará un ciclo en el que dirigió 27 partidos, en los que obtuvo un balance de 15 victorias, cinco empates y siete derrotas, además de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Y claro, si su salida termina siendo blanqueada por el presidente, seguramente dé detalles sobre los posibles candidatos a quedarse con el puesto (además de Mascherano, también suena el nombre de Vitamina Sánchez).

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