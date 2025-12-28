​¿Más salidas de Independiente?: los tres jugadores que podrían marcharse 

Las salidas en Independienteno se detendrán en los próximos días y el mercado de pases promete seguir con movimiento en Avellaneda. La falta de competencia internacional en la próxima temporada y la extensa cantidad de futbolistas que integran el plantel profesional obligaron a la dirigencia a reordenar el plantel, mientras varios jugadores optan por buscar continuidad lejos del club.

Barcia llegó en 2023 al Rojo y duró una temporada. (Foto: Prensa Independiente) Barcia llegó en 2023 al Rojo y duró una temporada. (Foto: Prensa Independiente)

El éxodo en el Rojo

En ese contexto, Nicolás Vallejo ya fue transferido al León de México e Ignacio Maestro Puch cerró su préstamo al Puebla del mismo país, pero no serán los únicos en emigrar. Otro de los nombres que está a un paso de dejar el Rojo es Baltasar Barcia, quien tiene todo acordado para rescindir su contrato y continuar su carrera en Peñarol.

El mediocampista uruguayo había llegado a Independiente en 2023, aunque nunca logró afirmarse. Tras ser cedido en 2024 a Criciúma de Brasil y en 2025 a Boston River, tuvo un destacado rendimiento en el fútbol uruguayo, al punto de despertar el interés de Diego Aguirre, quien lo pidió especialmente para el Carbonero. La salida se daría mediante una rescisión anticipada, con un resarcimiento económico para Independiente, que además conservaría un porcentaje de su ficha (sería del 20%).

Ostachuk, casi sin chances en el Rojo, pasó por Deportivo Maipú y por Tristán Suárez. (AFP) Ostachuk, casi sin chances en el Rojo, pasó por Deportivo Maipú y por Tristán Suárez. (AFP)

Más préstamos

Otro que tampoco regresará al club es Patricio Ostachuk. Luego de un buen año en Tristán Suárez, su rendimiento llamó la atención de Deportes Limache de la Primera División de Chile, que negocia su incorporación a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra.

Por último, el futuro de Agustín Quiroga también aparece lejos de Avellaneda. El mediocampista, que viene de jugar en Chacarita en la Primera Nacional, cuenta con distintas ofertas y su nombre suena con fuerza en Central Córdoba de Santiago del Estero. Así, el proceso de depuración del plantel continúa y en Independiente se preparan para más salidas en un mercado que recién comienza.

Agustín Quiroga viene de un paso por Chacarita. (Foto: Matías Princ) Agustín Quiroga viene de un paso por Chacarita. (Foto: Matías Princ)

