Más de 300 jugadores mostraron su talento para llegar a Boca

Chicos de la comarca petrolera y alrededores se probaron ante formadores de Boca Juniors.

En el Club Plaza se realizó la prueba de jugadores de las categorías 2012 a la 2017 por parte del Club Atlético Boca Juniors organizada por la Dirección de Deportes de Plaza Huincul y la Peña Boquense Cutral Co y Plaza Huincul.

La Actividad se llevó a cabo en dos turnos en el césped sintético del Club Plaza bajo la atenta mirada de los captadores Bruno Sarda y Emiliano Gallo. Llegaron más de 300 jugadores de la comarca y ciudades aledañas que aprovecharon para mostrar su juego.

La noche anterior, los captadores, integrantes de la Peña y los representantes de la Dirección de Deportes de Plaza compartieron un asado en el cual se dialogó sobre las distintas dificultades de la formación de jugadores y las características de los chicos de Cutral y Plaza.

Tanto Sarda como Gallo se mostraron conformes con la actividad, con el tiempo que pudieron ver a los jugadores y la atención de la Peña por lo que quedaron los contactos para trabajar a futuro.

Los captadores de Boca confeccionaron una base de información de los jugadores y serán llamados en relación a su desempeño. Cabe destacar que en el Club se encuentra Johan De Castro, que fue seleccionado en una de las pruebas que organizó la Peña local en el año 2021.