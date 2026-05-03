​Marruecos quiere la final del Mundial 2030: así avanza la construcción del estadio de fútbol más grande del mundo 

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y llegará en casi un abrir y cerrar de ojos. Las selecciones afinan detalles, los jugadores la prenden velas a su cuerpo para que no lleguen las lesiones que los saquen de la cita y los hinchas preparan itinerarios. Sin embargo, en un país de los clasificados, la mira también está en 2030. Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, listo para USA-México-Canadá 2026, será una de las sedes dentro de cuatro años, junto con España y Portugal. Y allí, cerca de Casablanca (en Benslimane, para ser más precisos), continúa y avanza la construcción del Gran Estadio Hassan II, el que será el más grande del mundo en lo que a fútbol respecta.

Luego de seis meses de trabajo, se empezaron a ver algunas tribunas y gran parte de la base de lo que será el estadio, que está pensado para 115.000 personas. Y que, al mismo tiempo, es la gran apuesta marroquí para ser sede de la final de la Copa del Mundo 2030. Su carrera es vs. el Santiago Bernabéu (Madrid) y el Camp Nou (Barcelona). Olé caminó por el terreno cuando estaba en la primera fase del proceso, la de trabajar la tierra: excavación y relleno. Ahora ya se puede ver la forma y las bandejas.

El Hassan II lleva ese nombre por el padre del actual rey de Marruecos, Mohamed VI, no se tratará de solo un estadio: será una mini ciudad, con hoteles, centro comercial, jardines, la estación del tren de alta velocidad a pocos metros, espacio para el IBC (centro internacional de prensa)… Son 138 hectáreas de terreno en el medio de un bosque y por eso hay, entre tantos trabajadores, una coordinadora de medio ambiente.

Imágenes de cómo avanza la construcción del estadio de fútbol más grande del mundo en Marruecos

Avanza la construcción del estadio en Casablanca. Avanza la construcción del estadio en Casablanca.

Avanza la construcción del estadio en Casablanca. Avanza la construcción del estadio en Casablanca.

Avanza la construcción del estadio en Casablanca. Avanza la construcción del estadio en Casablanca.

Avanza la construcción del estadio en Casablanca. Avanza la construcción del estadio en Casablanca.

Así será el Hassan II, estadio de fútbol más grande del mundo.

Así será el Hassan II, estadio de fútbol más grande del mundo. (Oualolou + Choi y Populous ) Así será el Hassan II, estadio de fútbol más grande del mundo. (Oualolou + Choi y Populous )

El diseño estuvo a cargo de Oualolou + Choi y Populous y se trata de una carpa típica comunitaria de Marruecos, tradicional: se le llama moussem. Una gran jaima árabe y un diseño arraigado con la cultura marroquí. Será una cobertura de aluminio que cubrirá el estadio, pero también sus alrededores, como ingresos, jardines y demás espacios para los hinchas.

Que se haya pensado para 115 mil almas no es casualidad. Hoy el estadio más grande del mundo es el Rungrado 1° de Mayo en Pyongyang, Corea del Norte, con capacidad para 114 mil. En Marruecos, el objetivo es terminar el Hassan II en 2028.

Arrancó la construcción del Estadio Hasan II, el más grande del mundo. (Olé) Arrancó la construcción del Estadio Hasan II, el más grande del mundo. (Olé)

¿Por qué es la gran apuesta para la final y contra quién compite?

No solo por el aforo -que sería récord- el Hassan II larga en primera fila en la carrera por ser sede de la final de una Copa del Mundo. Al construirlo de cero, y en una zona enorme, tiene la ventaja de pensar en todo lo necesario y requerido por la FIFA, como parking y el IBC, tan importante para estos eventos.

Su principal competidor es el Santiago Bernabéu de Madrid, remodelado hace poco, con lugar para 84.000 hinchas. Es histórico y ubicado en la capital de España. ¿Qué juega en su contra? Estar rodeados de locales comerciales, los cuales deberían cerrar por varios días en la previa y la final de un Mundial. Tampoco Madrid tiene un espacio definido para el IBC (se necesitan 40.000 metros cuadrados), el cual requiere meses de preparación.

Presentación de Mbappé en el Bernabéu. (EFE) Presentación de Mbappé en el Bernabéu. (EFE)

El tercero en discordia es el Camp Nou, hoy en plena remodelación: desde ampliación para llegar a 105 mil lugares hasta modernización de todo tipo. “El Spotify Camp Nou será uno de los más grandes de la cita mundialista y opta a ser sede de la final”, cita el Barcelona en su sitio oficial.

Los tres estadios tienen el mismo puntaje FIFA: 4.3. Una carrera por la final.

El Rey Mohamed VI. El Rey Mohamed VI.

La palabra del encargado de la gestión en la construcción de estadios

“La primera fase es remodelación para utilizarlos con normas de Confederación Africana de Fútbol, y después de la Copa Africana vamos a trabajar para el Mundial. Tenemos la construcción del gran estadio del mundo, que van a terminar en 2028”, le contó Youssef Belqasmi a Olé, en Rabat. Y agregó: “En la construcción de un nuevo estadio hay un ecosistema que va a ser un centro estratégico, no va a ser solo para el fútbol, para a servir para muchas cosas, como por ejemplo construir estación de alta velocidad”.

Youssef Belqasmi, presidente del directorio de Sonarges. Youssef Belqasmi, presidente del directorio de Sonarges.

“Nuestro rey su majestad acompaña todo. Su majestad decidió llamarlo Hasan II, el nombre de su padre. Seis veces presentamos candidatura para la Copa del Mundo, tanto insistir que ahora lo tenemos. Un homenaje a Hassan II”, completó.

El mapa de Marruecos. El mapa de Marruecos.

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