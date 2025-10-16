​Marruecos le ganó a Francia y es finalista del Mundial Sub 20  

Marruecos venció 5-4 en la definición por penales a Francia, luego de haber terminado 1-1 los 90 minutos reglamentarios y los 30 del alargue, con una gran actuación del arquero Ibrahim Gomis, y accedió a la final del Mundial Sub 20 por primera vez en su historia.

Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar fueron los encargados de convertir los remates del conjunto africano, mientras que el guardameta francés Lisandru Olmeta desvió el disparo de Mohamed Hamony.

Por su parte, el arquero Abdelhakim El Mesbahi, que había ingresado por la lesión de Ibrahim Gomis -a su vez había entrado antes por otra dolencia de Yanis Benchaouch-, fue la gran figura con dos atajadas ante Gady Beyuku y Djylian N’Guessan.

Para el equipo europeo marcaron Lucas Michal, Elyaz Zidane, Gabin Bernardeau y Moustapha Dabo. En el tiempo reglamentario, el arquero Lisandru Olmeta en contra a favor de Marruecos, y Lucas Michal para Francia habían marcados los dos tantos del encuentro.

Francia terminó con diez jugadores por la expulsión de Rabby Nzingoula a los dos minutos del segundo tiempo suplementario.

El inicio fue parejo para los dos equipos, con mucho movimiento en ambas áreas e insistencia para encontrar el arco rival, pero con Marruecos un poco más contundente en las acciones ofensivas, con mucho juego por las bandas ante una defensa de Francia con algunas dudas.

No obstante, Francia comenzó a ganar terreno y se animó ser más protagonista con la pelota, aunque sin ser profundo en los últimos metros, algo que aprovechó el equipo africano para tomar iniciativa nuevamente en campo de los europeos.

A los 30 minutos del primer tiempo, dentro del área de Francia hubo un agarrón del defensor Andrea Le Borgne sobre el central marroquí Ismaël Baouf que le impidió cabecear la pelota, y tras la revisión del VAR, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera dio penal para Marruecos.

El delantero Yassir Zabiri ejecutó el penal a los 32 minutos, pero su zurdazo cruzado dio en el palo, aunque tuvo la fortuna de que rebotó en la espalda del arquero Lisandru Olmeta y se metió en el arco para el 1-0 del conjunto africano.

Para la segunda etapa, Francia no se quedó con el gol en contra y salió con todo a golpear a Marruecos, hasta que a los 14 minutos, tras un gran pase filtrado de Mayssam Benama, el centro bajo desde la derecha de Moustapha Dabo y el toque sutil de Michal para el empate francés.

El equipo marroquí apretó más en campo de Francia durante la última parte de los 90 minutos reglamentarios, con mucho juego profundo en el medio de la cancha pero la defensa de los europeos rompió bien el fondo y dejó en posición adelantada en varias oportunidades a los africanos.

En el inicio de la prórroga, el duelo estaba bastante parejo, con intenciones de ambas partes aunque cada vez más leves debido a la fatiga de los dos equipos tras más de 100 minutos de juego, pero Marruecos tuvo una esperanza con la expulsión de Rabby Nzingoula, quien recibió la segunda amarilla por un agarrón.