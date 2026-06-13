​Marcos Senesi partió rumbo al Mundial 2026 para sumarse a la Selección 

Después de la lesión de Leonardo Balerdi, que generó tristeza en la Selección Argentina como toda pérdida deportiva de último momento, un lugar quedó vacante y Marcos Senesi> ingresó a la nómina que participará del Mundial 2026 desde este martes.

El llamado de Lionel Scaloni al flamante jugador del Tottenham Hotspur claramente alegró al propio futbolista y su círculo íntimo. Posiblemente, quien mejor representó esta felicidad es Kelci-Rose: la pareja de Senesi, y también jugadora profesional, grabó el momento en el que el defensor recibió el llamado para ser parte de la Copa del Mundo y el clip se hizo viral. Ahora, en la mañana de este viernes, Rose subió una foto en Instagram que muestra que el zaguero comenzó su camino hacia la concentración de la Albiceleste.

La foto y el emotivo mensaje

“Te amo”, puso la británica. En la imagen, se la puede ver sonriente con la nueva “incorporación” del combinado nacional. Además, de fondo puede observarse el Aeropuerto de Ibiza, lugar en el que ambos se hallaban de vacaciones hasta el llamado de Scaloni. Así, el ex San Lorenzo ya partió rumbo a la cita mundialista, a donde estará arribando en las próximas horas.

Caras de felicidad, algo propio del torneo de la FIFA. Caras de felicidad, algo propio del torneo de la FIFA.

Las estadísticas del entrerriano en Argentina y la última temporada

Argentina: 3 partidos, una amarilla y 208 minutos disputados

Campaña 2025/26 con el Bournemouth: 39 encuentros, 5 asistencias, 8 amarillas y 3365 minutos jugados.

Su última presencia fue en el amistoso contra Mauritania. Su última presencia fue en el amistoso contra Mauritania.

El calendario de Argentina en el Mundial 2026

Vs. Argelia, 16/6 (22 horas)

Vs. Austria, 22/6 (14 horas)

Vs. Jordania, 27/6 (23 horas)

Senesi, parte de la ilusión. Senesi, parte de la ilusión.

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