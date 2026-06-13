​Marciniak, el árbitro para el debut ante Argelia: por qué Argentina lo conoce muy bien y el antecedente de otro estreno 

Habemus árbitro. Y conocido: la FIFA confirmó este sábado a Szymon Marciniak, el referí de la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, como encargado de impartir justicia en el encuentro del martes entre Argentina y Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Con una particularidad: no será la primera que dirija a la Selección en un estreno de una Copa del Mundo.

Porque Argentina ya tiene antecedentes con él en el Mundial. La primera vez fue en el debut de Rusia 2018 frente a Islandia. Aquel encuentro terminó 1-1 y Marciniak sancionó el penal que luego Lionel Messi no pudo convertir. Cuatro años más tarde volvió a cruzarse con la Scaloneta en los octavos de final de Qatar, cuando el equipo de Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Australia camino al título.

Además, en relación a las experiencias de 2022, en la terna también hace match el juez de línea 1 ( Tomasz Listkiewicz) quien estará acompañado en la otra banda por Adam Kupsik. Todos polacos, al igual que Marciniak.

Marciniak, nacido en Płock y de 44 años, llega al Mundial siendo el #2 del ranking 2025 que elabora la IFFHS (igualado con François Letexier y sólo por detrás de Clément Turpin). Un escalafón que llegó a liderar luego de aquel 3-3 que terminó en victoria de Argentina por penales en Lusail.

Marciniak amonestando a Dibu en la serie (AFP). Marciniak amonestando a Dibu en la serie (AFP).

Su carrera comenzó en 2002, luego de haber transitado una etapa como futbolista en las divisiones menores del Wisła Płock. En 2011 obtuvo la escarapela FIFA y desde entonces se transformó en una presencia habitual en los principales escenarios internacionales. Aunque, claro, su consagración definitiva llegó en Qatar.

Su historia reciente, sin embargo, también tiene capítulos de superación. Antes de Qatar estuvo a punto de quedarse sin Mundial. Una taquicardia detectada durante 2021 lo obligó a detener su actividad y le impidió participar de la Eurocopa previa. La recuperación le permitió estar al año siguiente en una inolvidable cita en Qatar.

Aunque su currículum es de élite, no ha estado exento de controversias. Una de las más resonantes ocurrió durante la semifinal de la Champions League 2024/25 entre Inter de Milán y Barcelona. En aquella serie recibió cuestionamientos por no advertir un penal de Pau Cubarsí sobre Lautaro Martínez y por sancionar dentro del área una infracción sobre Lamine Yamal que, según las repeticiones, se había iniciado fuera de ella.

Con experiencia en finales de Mundial, Champions League y grandes torneos internacionales, Marciniak representa una garantía de jerarquía para la FIFA. Pero también un árbitro cuya figura genera debate cada vez que aparece en una designación importante. Ahora será el encargado de abrir el camino de Argentina en una nueva Copa del Mundo.

Marciniak con Messi ante Islandia (AP). Marciniak con Messi ante Islandia (AP).

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