​Marchesin tiene fecha de operación: cuándo será y qué pasará con el arco de Boca 

La noticia que nadie quería confirmar en Boca ya tiene una hoja de ruta marcada. Tras confirmarse la gravedad de su lesión, Agustín Marchesin será operado el próximo lunes de la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha. Según pudo averiguar Olé, el cuerpo médico del Xeneize ya coordinó la intervención para iniciar cuanto antes un proceso de rehabilitación que será largo y demandará mucha paciencia, con un regreso estimado recién para la pretemporada de 2027.

El debate sobre quién debe ocupar su lugar se instaló de inmediato en las redes sociales. En la encuesta Olé, el veredicto de los fanáticos fue contundente: la gran mayoría de los hinchas votó a favor de traer un refuerzo de peso para cubrir el puesto de manera inmediata. Los hinchas sienten que, ante la doble competencia entre Brey y García, el arco no puede quedar librado al azar.

Así se fue de la cancha Marchesin, consciente de lo que le esperaba. (AP) Así se fue de la cancha Marchesin, consciente de lo que le esperaba. (AP)

Video: FOX Sports

El calendario que se le escapa

Esta baja es sensible no solo por su experiencia en el arco, sino por el peso de los compromisos que Boca tiene por delante. Con este panorama, el calendario que se le escapa a Marche incluye las citas más importantes del año.

El arquero se lesionó justo en la previa del superclásico, pero además se despide de todo. De la Copa Libertadores y también de lo que queda del Apertura y del próximo torneo, el Clausura, porque tendrá de seis a ocho meses de recuperación y, se sabe, estas lesiones también necesitan un proceso de reacondicionamiento físico para volver bien.

El arquero les contó a sus compañeros que sufrió una lesión grave. Fuente: ESPN.

La postura del club

Más allá de esto y del pedido de los hinchas en la encuesta Olé, la dirigencia y el cuerpo técnico parecen tener una postura clara para el corto plazo. La decisión inicial es no salir al mercado de urgencia ahora y confiar plenamente en los nombres que ya están en el plantel. Leandro Brey asumirá la responsabilidad de ser el titular, mientras que Javier García quedará como la alternativa inmediata. Además, se decidió que el juvenil Fernando Rodríguez se sume de manera definitiva al trabajo del plantel profesional para ocupar el lugar de tercer arquero.

Leandro Brey y Javier García, los nuevos dueños del arco xeneize. Foto Prensa Boca Leandro Brey y Javier García, los nuevos dueños del arco xeneize. Foto Prensa Boca

Esta estructura se mantendrá al menos hasta la ventana de mitad de año, momento en el cual Juan Román Riquelme evaluará si es necesario buscar un nombre nuevo o si los guantes están bien cubiertos con los chicos del club y la experiencia de García. Por ahora, el lunes es la primera parada en el camino de regreso para Marchesin.

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