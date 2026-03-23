​Marchesin salió lesionado y prendió las alarmas en Boca 

Intentó seguir Agustín Marchesin en cancha. De hecho, duró un tiempo más. Pero el dolor lo superó. A a los 37 minutos del segundo tiempo lo sacó del encuentro ante Instituto y debió ser reemplazado por Leandro Brey. En una caída después de rechazar largo, el arquero titular de Boca sintió dolor en la pierna derecha y quedó tendido en el césped. El cuerpo médico lo asistió rápidamente y enseguida Claudio Ubeda mandó a Brey a realizar los ejercicios de calentamiento.
Aunque no estaba bien, Marchesin comunicó que estaba para continuar en cancha, ya con el encuentro 2-0. Hasta que, luego de un remate de Jhon Córdoba, el uno se lanzó sobre su izquierda, sin poder contener la pelota, y ese esfuerzo marcó el final del partido para él.
Le harán estudios a Marchesin para tener certezas
Por lo pronto no está claro si su percance es muscular u óseo, pero en las próximas horas se conocerán certezas luego de los estudios que le hagan. Mientras tanto, por supuesto que esta genera preocupación en el cuerpo técnico por tratarse de un referente y pieza relevante en el equipo. En definitiva, las alarmas se encendieron por la cercanía del debut en la Libertadores, que será el 7 de abril ante la Católica de Chile.
La gran atajada del arquero titular de Boca
Marchesin no recibió gol alguno, pero transmitió seguridad cuando el resultado estaba 0-0 y ya con el 1-0 parcial, un ratito después del tanto de Aranda, fue decisivo para evitar el empate de Instituto gracias a una gran reacción: a corta distancia, con su mano izquierda, le tapó un remate abajo, potente, a Agustín Massaccesi.
Más allá de no poder terminar el partido, Marchesín logró mantener la valla invicta luego de dos partidos (1-1 con Unión y San Lorenzo). La última vez había sido en el triunfo por 3-0 sobre Lanús.