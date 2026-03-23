​Marchesin salió lesionado y prendió las alarmas en Boca 

Intentó seguir Agustín Marchesin en cancha. De hecho, duró un tiempo más. Pero el dolor lo superó. A a los 37 minutos del segundo tiempo lo sacó del encuentro ante Instituto y debió ser reemplazado por Leandro Brey. En una caída después de rechazar largo, el arquero titular de Boca sintió dolor en la pierna derecha y quedó tendido en el césped. El cuerpo médico lo asistió rápidamente y enseguida Claudio Ubeda mandó a Brey a realizar los ejercicios de calentamiento.

Aunque no estaba bien, Marchesin comunicó que estaba para continuar en cancha, ya con el encuentro 2-0. Hasta que, luego de un remate de Jhon Córdoba, el uno se lanzó sobre su izquierda, sin poder contener la pelota, y ese esfuerzo marcó el final del partido para él.

El arquero tapó un remate, se le agudizó el dolor y pidió el cambio. Foto: Captura de TV. El arquero tapó un remate, se le agudizó el dolor y pidió el cambio. Foto: Captura de TV.

Le harán estudios a Marchesin para tener certezas

Por lo pronto no está claro si su percance es muscular u óseo, pero en las próximas horas se conocerán certezas luego de los estudios que le hagan. Mientras tanto, por supuesto que esta genera preocupación en el cuerpo técnico por tratarse de un referente y pieza relevante en el equipo. En definitiva, las alarmas se encendieron por la cercanía del debut en la Libertadores, que será el 7 de abril ante la Católica de Chile.

El momento en que Brey, de fondo, ya estaba en cancha. Fotos Emmanuel Fernández – FTP CLARIN El momento en que Brey, de fondo, ya estaba en cancha. Fotos Emmanuel Fernández – FTP CLARIN

La gran atajada del arquero titular de Boca

Marchesin no recibió gol alguno, pero transmitió seguridad cuando el resultado estaba 0-0 y ya con el 1-0 parcial, un ratito después del tanto de Aranda, fue decisivo para evitar el empate de Instituto gracias a una gran reacción: a corta distancia, con su mano izquierda, le tapó un remate abajo, potente, a Agustín Massaccesi.