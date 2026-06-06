​Marcha atrás: la FIFA permitirá que los hinchas ingresen al Mundial con botellas de agua 

La protesta popular y la intervención de la Casa Blanca hizo que la FIFA (que había prohibido el ingreso al Mundial 2026 con botellas plásticas de agua) retrocediera con la medida. Y es que las altas temperaturas que azotarán a la región suponen un riesgo para los hinchas.

Inicialmente, el máximo explicó que solo iban a poder comprarse bebidas dentro de las canchas para resguardar la integridad de todos los presentes. Teniendo en cuenta que un plástico relleno con líquido puede ser utilizado con fines violentos, las autoridades consideraron que lo mejor era vetarlos. Sin embargo, desde el Gobierno y las agrupaciones de hinchas entendieron que el acceso al agua debía estar garantizado. Por lo tanto, con algunas condiciones mediante, se llegó a un punto de acuerdo.

Estados Unidos se prepara para el Mundial. (REUTER) Estados Unidos se prepara para el Mundial. (REUTER)

Las condiciones que puso la FIFA para permitir el ingreso de botellas de agua a los estadios

“Todos los aficionados podrán entrar a cualquier partido en Estados Unidos y Canadá con una botella de agua de plástico blando, desechable, de 590 ml, sellada de fábrica. Como explicó el director de operaciones, no se permitirá el ingreso de botellas duras y reutilizables“, informaron. De esta manera, evitarán conflictos y le permitirán a los presentes hidratarse durante los encuentros sin obligarlos a comprar una bebida en el lugar.

Los hinchas podrán ingresar al Mundial con botellas. (BLOOMBERG) Los hinchas podrán ingresar al Mundial con botellas. (BLOOMBERG)

¿Cuándo es el partido inaugural del Mundial 2026?

En esta ocasión, será México el que dispute el encuentro inaugural de la cita mundialista. Su rival será Sudáfrica, que viene de hacer una buena eliminatoria y que sueña con amargar el estreno del seleccionado local. El duelo se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca y dará comienzo a las 16.00 horas de Argentina.

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