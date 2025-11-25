​Marcelo Gallardo: las 10 mejores frases y la restructuración que se viene 

Un gol de Gastón Martirena sobre la hora le puso fin a River en el Torneo Clausura. Sin embargo, la dura eliminación frente a Racing (que los hace depender de otros equipos para clasificar a la próxima Copa Libertadores) también expuso los problemas que el equipo mostró a lo largo de todo el semestre. Por lo tanto, en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo reconoció que habrá una reestructuración de cara al 2026.
” Vamos a volver a reunirnos en dos días para comunicar lo que haya que comunicar“, confirmó el entrenador del Millonario frente a las cámaras tras el 3-2 que sufrió en el Cilindro. Luego, profundizó: ” Hay que descomprimir porque las cabezas están demasiado cargadas“.
A su vez, cuando le consultaron directamente por los refuerzos para la próxima temporada, el Muñeco aseguró que será un tema prioritario. ” A partir de mañana empezaremos a trabajar en eso“, recalcó.
ANÁLISIS DE LA DERROTA FRENTE A RACING. “Parecería que el partido, por cómo inicia y termina, es difícil de explicar, pero es una consecuencia de como fue este último trimestre, que claramente fue difícil sostenernos como equipo tal como habíamos empezado el año”.
EL MALESTAR POR EL DESENLACE. “Desilusionados por cómo lo terminamos, indudablemente no fue un año que pudimos sacar adelante. No fue un fin de año como hubiéramos querido atravesar, con objetivos en juego hasta el final, eso nos pone en un lugar incómodo del que hay que hacerse cargo
CLASIFICAR A REPECHAJE DE LA LIBERTADORES. “Cuando hablaba de momentos incómodos y terminar el año en esta situación, me refería a eso, no depender de nosotros es incómodo. Ahora, no le tengo miedo a empezar el año en el lugar que corresponde, desde el lugar que tengamos que arrancar. Con una cabeza y una frescura totalmente renovadas, me hago cargo de lo que venga. Esperamos reestructurarnos y refrescarnos para volver a generar una estructura sólida”.
CONTINUIDAD EN EL CLUB. “En mi interior tengo mucho para dar todavía. Si no lo sintiera así, sería el primero en levantar la mano, diría muchas gracias, he hecho todo lo que pude y no pude dar eso. Lo tomo como lo que fue, un segundo semestre en el que no dimos la talla. Me voy a quedar con esto, pero para revertirlo, reflexionar, revisar, hacer un análisis interno y volver a dar la cara cuando empiece la temporada. Esa es mi personalidad, no le voy a escapar a este momento. Si alguno está esperando que le escape a este momento, está totalmente equivocado. Voy a dar la cara como tiene que ser, como me lo he ganado, como me lo he ganado. Con mucha capacidad, a empezar a trabajar mañana. No voy a descansar. Esa es la única forma cuando la cosa viene negativa. Cuando caés, levantarte desde mañana. Tuve varios golpes duros en la vida y acá estoy. Cuando yo decida o decidan que no estoy capacitado o no tengo la energía para estar al mando de una responsabilidad enorme como es estar acá parado, me correré y diré que venga otro. Pero eso no está en mi mentalidad. El 20 de diciembre, cuando nos presentemos a entrenar, acá estaré”.
BALANCE ANUAL. “Fue un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero también tuve otros buenos”.
SU RESPONSABILIDAD EN ESTE PRESENTE. “Soy y vengo advirtiendo que asumo la responsabilidad de este momento, de este año, pero también me tomaré estos días para reflexionar, revisar, para cambiar. Esto no va a terminar así. Termina el año de una manera negativa, pero en mi cabeza empiezo a pensar en cómo seguimos desde mañana mismo. Es un año totalmente negativo e incómodo”.
UNA AUTOCRÍTICA PUERTAS ADENTRO. “Seguramente fallé, soy muy autocrítico. Mi autocrítica es personal, para adentro, no vengo a exponer a nadie, me vengo a poner al frente. Cometimos errores, pero hay que asumirlos. Acá, el que cree que no haya cometido errores… Soy el primero, cuando las cosas no salen, soy responsable, igual que cuando las cosas salen. Las cosas como son. Si querés que me desnude acá adelante de todos… No. Soy consciente del diagnóstico, lo hablaré con el equipo, con las personas que corresponde y a partir de ahí se definirán cosas, pero actuando con responsabilidad.
RENDIMIENTO DEL EQUIPO. “No hemos sido fuertes mental, física y futbolísticamente. Hay que reconocer, diagnosticar y generar un equipo que genere esa emoción y que represente al hincha como corresponde”.
FUTURO. “Liberar y pensar en lo que viene. Y pensando en lo que viene, trabajar. Para lo que viene no podemos fallar”.
REFUERZOS. “A partir de mañana empezaremos a trabajar en eso y en todo”.
