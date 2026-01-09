​Manchester City presentó a Semenyo: el refuerzo que pidió Guardiola y costó 74 millones 

Antoine Semenyo, una de las piezas que pretendía Pep, arribó al Manchester City tras su paso por el Bournemouth. El extremo ghanés se convirtió en el primer fichaje del City en este mercado invernal por una cifra escalofriante: 74.000.000 de euros. A los 26 años, firmó contrato por cinco años y medio, con un salario semanal de 150.000 libras (172.749 euros al cambio actual).

En la actual temporada de la Premier League, Semenyo convirtió diez goles en 20 partidos y fue, sin dudas, una de las grandes figuras del Bournemouth. Ambidiestro y desequilibrante, tras sus pasos por Bristol City y los Cherries, el ghanés tendrá ahora su primera gran chance de pelear por títulos y hacer historia.

Créditos: X @ManCityES Semenyo con la 42 – Manchester City.Créditos: X @ManCityES

Las primeras declaraciones de Semenyo

“Para ser sincero, apenas lo estoy asimilando ahora. He tenido que trabajar muy duro para llegar a este punto. Estoy en las nubes porque ya se ha concretado y tengo muchas ganas de afrontar el reto. Tengo ganas de conocer a los chicos, simplemente de competir al más alto nivel y, con suerte, ganar las cuatro competiciones. Tengo mucha ilusión y no veo la hora de empezar el desafío”, comentó.

Historia muy particular

Semenyo nació en Londres, de padre ghanés, por eso su nacionalidad. También tiene la francesa, por su madre. De todas maneras, eligió jugar para la selección africana (tres goles en 32 partidos). De adolescente, fue rechazado en las pruebas con Arsenal, Tottenham, Millwall y Crystal Palace. Por eso se unió a la academia de Bristol City, convencido por un entrenador universitario.

Semenyo se destaca por su velocidad, habilidad en la gambeta, fuerza física y capacidad para jugar en múltiples posiciones ofensivas, aunque básicamente arranque por la derecha. En la actual temporada disputó 21 partidos, convirtió diez goles y asistió en tres ocasiones. Su último tanto lo convirtió el miércoles 7/1 frente al Tottenham en la victoria del Bournemouth 3 a 2.

Bournemouth contra el Arsena. Antoine Semenyo en acción. Reuters/Andrew Couldridge Bournemouth contra el Arsena. Antoine Semenyo en acción. Reuters/Andrew Couldridge

El mercado del City

El fichaje del ghanés seguramente no sea el último para Guardiola. El City busca un central para poder cubrir las lesiones de John Stones, Rúben Dias y Josko Gvardiol. El primer movimiento para reforzar la defensa fue cortar la cesión del central Max Alleyne, que estaba a préstamo en el Watford.

