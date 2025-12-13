​Luto en el Ascenso: falleció Cristian Tello, histórico jugador de Argentino de Quilmes 

El fútbol de Ascenso vive horas de enorme tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Cristian Tello, histórico mediocampista de Argentino de Quilmes y uno de los futbolistas más representativos que tuvo la institución en las últimas décadas.

La noticia, difundida por el propio club a través de sus canales oficiales, conmovió no solo a la comunidad de la ciudad de zona sur, sino también a hinchas, ex compañeros y referentes de la categoría. Tello tenía apenas 37 años, una edad que vuelve aún más dolorosa la despedida.

“La familia Mate lamenta profundamente el fallecimiento del exjugador de nuestra institución Cristian Tello. Hacemos extensivo nuestro deseo de paz a familiares y amigos de Cristian”, expresóArgentino de Quilmes en un comunicado que rápidamente se viralizó entre quienes reconocen el legado del jugador.

No se detallaron las causas del deceso, pero el impacto emocional trascendió lo estrictamente deportivo: se fue un símbolo, un futbolista que dejó huella tanto dentro como fuera de la cancha.

Cristian Tello besando el escudo de la camiseta en una muestra de amor. Cristian Tello besando el escudo de la camiseta en una muestra de amor.

Tello llegó al Mate en 2007 y permaneció en el club hasta 2016, completando casi una década con la camiseta criolla. Su nombre quedó asociado a la lealtad, el compromiso y una regularidad pocas veces vista en el Ascenso argentino.

Durante ese extenso período acumuló una cifra notable: 291 partidos oficiales y 27 goles que lo ubican entre los jugadores con más presencias en la historia de la institución.

Su paso por Argentino de Quilmes coincidió con momentos de reconstrucción, desafíos deportivos y, finalmente, una alegría inolvidable. Tello formó parte del equipo que consiguió el ascenso en la temporada 2012/2013, llevando al club desde la Primera D hacia la Primera C.

Aquel logro, fundamental en la historia reciente del Mate, tuvo al mediocampista como una de sus piezas más destacadas, no solo por su aporte futbolístico, sino también por su influencia en el vestuario y su rol como referente para los más jóvenes.

Una despedida que duele en todo Quilmes

El ex mediocampista también vistió las camisetas de Excursionistas y San Martín de Burzaco, pero su identidad quedó marcada para siempre en Argentino de Quilmes, donde su nombre es sinónimo de pertenencia. Los hinchas lo recuerdan como un jugador que jamás negociaba el esfuerzo, que representaba la mística del club y que asumía cada partido como si fuera una final.

Cristian Tello en Argentino de Quilmes. Cristian Tello en Argentino de Quilmes.

