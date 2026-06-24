​Luka Modric entró a un club exclusivo con Messi y Cristiano Ronaldo 

Luka Modric sigue acumulando páginas doradas en una carrera que parece no tener techo pese a que, lógicamente, debería estar cerca del cierre. A los 40 años y mientras disputa su quinto Mundial, el mediocampista croata alcanzó un registro reservado para leyendas: llegó a los 200 partidos con la camiseta de su selección y se sumó a un club extremadamente selecto que integran Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el kuwaití Bader Al-Mutawa.

La histórica cifra de Modric llegó en el duelo ante Panamá por la segunda fecha del Mundial 2026 por el Grupo L. Y aunque los pronósticos indicaban una noche tranquila para los europeos, la realidad fue muy diferente.

Modric y sus compañeros con las camisetas y el 200 (AP). Modric y sus compañeros con las camisetas y el 200 (AP).

Croacia, semifinalista en Qatar 2022, derrota ante Argentina, sufrió muchísimo más de lo esperado para derrotar por apenas 1-0 a los panameños. El conjunto centroamericano estuvo cerca de dar uno de los grandes golpes del torneo y por momentos hizo tambalear a un rival que llegaba como amplio favorito.

Finalmente, los croatas lograron sostener la ventaja mínima y se quedaron con tres puntos fundamentales para llegar a 3 unidades, detrás de INglaterra y Ghana (con el que cierran), ambos con 4. Pero una vez terminado el partido, toda la atención se trasladó hacia Modric.

Sin que el capitán lo supiera, sus compañeros prepararon una sorpresa especial para homenajearlo por la histórica marca. Apenas sonó el pitazo final, todo el plantel lo rodeó luciendo camisetas con la inscripción “200, Infinite Legacy” (“200, legado infinito”), en reconocimiento a una trayectoria que marcó una época en el fútbol croata.

Modric posa con la camiseta que le entregó el presidente de la federación croata, Marijan Kustic (Reuters). Modric posa con la camiseta que le entregó el presidente de la federación croata, Marijan Kustic (Reuters).

La emoción fue evidente. Modric sonrió, agradeció el gesto y recibió el cariño de un grupo que lo considera mucho más que un compañero. Para muchos, es el símbolo de la mejor generación en la historia del país.

Ganador del Balón de Oro en 2018, subcampeón del mundo ese mismo año en Rusia y tercero en Qatar 2022, el ex Real Madrid y actual Milan fue el gran conductor de una selección que logró instalarse entre las potencias del fútbol internacional durante la última década.

Su actual entrenador, Zlatko Dalic, suele definirlo como una extensión del cuerpo técnico dentro del campo de juego.

Modric fue reemplazado por Mario Pasalic (Reuters). Modric fue reemplazado por Mario Pasalic (Reuters).

La marca también lo ubica junto a otros gigantes del fútbol mundial. Messi alcanzó los 201 encuentros con la Selección Argentina en este Mundial; CR7 disputó este martes su partido #230 con Portugal, y Bader Al-Mutawa acumuló 202 presencias internacionales en Kuwait. Ahora, Modric forma parte oficialmente de esa elite.

Lo más llamativo es que lo consiguió mientras sigue compitiendo al máximo nivel. El 10 debutó en los mundiales en Alemania 2006 con apenas 21 años y, dos décadas después, continúa siendo el cerebro de una Croacia que mantiene intacta su ambición. No suma seis copas como Messi y Cristiano porque Croacia no se clasificó al Mundial Sudáfrica 2010.

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