​Luka Modric dejará Real Madrid luego del Mundial de Clubes 

El histórico Luka Modric abandonará el Real Madrid tras el Mundial de Clubes 2025. A sus 39 años, el croata tenía intenciones de continuar al menos una temporada más, pero la dirigencia no le ofreció la renovación. Tanto el club como el propio futbolista emitieron emotivos comunicados anunciando la noticia y la despedida tendrá lugar este sábado en el estadio Santiago Bernabéu en el partido entre el Madrid y la Real Sociedad por la última fecha de La Liga española.

Además de Modric, quienes también se despedirían de la hinchada en su estadio serían Lucas Vázquez, el técnico Carlo Ancelotti quien se marcha a dirigir la Selección de Brasil, y Jesús Vallejo. Los últimos dos no estarían presentes en la Copa del Mundo de Clubes, que tendrá lugar en Estados Unidos.

Modric no confirmó si se retirará definitivamente o si continuará su carrera en otro club. En sus trece años en el Madrid, ganó 28 títulos, entre ellos seis Champions League, cuatro ligas españolas y dos Copas del Rey. En total, acumuló en su campaña 590 partidos (noveno puesto en el ranking histórico), 43 goles y 95 asistencias y fue el primer jugador en romper el reinado de Messi y Cristiano Ronaldo al ganar el Balón de Oro en 2018. En esta última temporada, aun viniendo muchas veces desde el banco de suplentes, el crack croata sumó más de 2.700 minutos en cancha, disputando 55 partidos.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Modric expresó sus emociones tras marcharse del club más ganador de la historia. “Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu”, comenzó.

Y prosiguió: “Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia”.

“Quiero dar las gracias de corazón al club, especialmente al presidente Florentino Pérez, a mis compañeros, entrenadores y a toda la gente que me ha ayudado durante todo este tiempo. Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz. (…) Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. “Me voy con el corazón lleno. Lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables. Y aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista”, cerró.

El Madrid, por su parte, también le agradeció a su ídolo por los servicios prestados: “El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial. Modrić es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y es el jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid.

Para el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, “Luka Modrić permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como un futbolista único y ejemplar, que ha representado siempre los valores del Real Madrid. Su fútbol ha enamorado al madridismo y a todos los aficionados en el mundo. Su legado permanecerá para siempre. El Real Madrid le desea a Luka Modrić y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida”, cierra el comunicado de la Casa Blanca.