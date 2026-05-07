​Luis Suárez no descarta volver a la Selección de Uruguay tras el conflicto con Bielsa: “Dije algo que no debería haber dicho” 

A poco más de un mes para la Copa del Mundo, Luis Suárez volvió a instalar su nombre en la órbita de la Selección de Uruguay. El delantero de 39 años, que se retiró del combinado nacional tras la Copa América 2024, dejó en claro que no le cerraría la puerta a un eventual regreso.

“Están dando mal el mensaje, porque yo no dije que si me llamara Bielsa… dije que a la selección nunca se le puede decir que no”, explicó en conferencia de prensa tras el entrenamiento del Inter Miami. El atacante también reconoció que algunas declaraciones del pasado no fueron en el momento adecuado, aunque remarcó que ya pidió disculpas y que no tiene sentido “seguir removiendo el pasado”. A lo que sumó: “Dije algo que no debería haber dicho. Uno asume de su sus errores y ya está, ya es cosa del pasado”.

Suárez había dado un paso al costado para abrirle lugar a las nuevas generaciones, en un contexto también marcado por su tensa relación con el entrenador Marcelo Bielsa. Hoy, con el Mundial cada vez más cerca, el escenario parece haber cambiado.

Luis Suarez luego del entrenamiento. (AP) Luis Suarez luego del entrenamiento. (AP)

La ilusión sigue intacta

El máximo goleador histórico de Uruguay, con 69 tantos en 143 partidos, también se refirió a lo que significó alejarse de la selección. En un documental sobre la generación que brilló en el Mundial 2010, dejó ver su costado más emocional.

“Es una realidad que desde que me retiré de la selección la llama del fútbol se me fue apagando”, confesó. Sin embargo, esa sensación convive con el deseo latente de volver: “Si me necesitan, jamás le voy a decir que no a mi país. Mientras siga jugando y vigente, siempre voy a estar”.

Además, puso el foco en el presente del equipo: “Hay jugadores increíbles y el objetivo es que Uruguay haga un gran Mundial y llegue lo más lejos posible”.

El Pistolero en 2024 (REUTERS) El Pistolero en 2024 (REUTERS)

Su presente en la MLS

Mientras tanto, Suárez continúa su carrera en Inter Miami, donde atraviesa su tercera temporada. Desde su llegada acumula 95 partidos, con 44 goles y 30 asistencias, números que sostienen su intención de seguir compitiendo al máximo nivel.

El equipo viene de caer 3-4 ante Orlando City y se ubica tercero en la Conferencia Este de la MLS, con 19 puntos en 11 partidos. El próximo compromiso será ante Toronto FC el 9 de mayo a partir de las 14:00.

Suárez ante Orlando City (AP Photo) Suárez ante Orlando City (AP Photo)

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