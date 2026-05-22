​Luego del triunfo en Venezuela, qué necesita Independiente Rivadavia para ser el mejor puntero de la Libertadores 

Independiente Rivadavia continúa arrasando en esta Copa Libertadores. Este jueves venció 4-2 a Deportivo La Guaira y, con el primer lugar asegurado, pelea por ser uno de los mejores punteros, lucha en la que compite con equipos que tienen mucha historia en el máximo torneo continental.

Y es que con esta victoria, Independiente Rivadavia es el líder del Grupo C con 13 puntos y tiene motivos de sobra para ilusionarse con ser el mejor primero. Claro que este no es un objetivo más ya que cuanto más puntos saque, más chances tienen de definir las próximas instancias en condición de local.

Lo cierto es que de momento, la Lepra mendocina es el tercer mejor primero de la Copa, por detrás de Flamengo y Rosario Central. Los tres tienen 13 puntos, pero el Mengao llegó a esas unidades luego de que la Conmebol le diera por ganado el partido ante DIM, y ocupa el top ya que tiene +9 de diferencia de gol, la misma que el Canalla, pero más tantos a favor (12 contra nueve). A su vez, Independiente Rivadavia tiene una diferencia de gol de +7 que lo lleva a completar el top 3.

Ahora bien, a ellos se puede sumar Corinthians, que tiene diez puntos y, si le gana a Peñarol este jueves a las 21.30, también llegará a 13. Actualmente tiene +6 de diferencia de gol por lo que, en caso de que gane, habrá que ver por cuántos goles para ver si desplaza al conjunto de Alfredo Berti como el tercer mejor primero.

Actualmente, la Lepra es el tercer mejor primero (EFE/ Ronald Peña). Actualmente, la Lepra es el tercer mejor primero (EFE/ Ronald Peña).

Qué necesita Independiente Rivadavia para ser el mejor primero

De todos modos, Independiente Rivadavia tiene chances de sobra para terminar como el mejor puntero. Sin ir más lejos, tiene que ganarle a Bolívar en la última fecha haciéndole la mayor cantidad de goles posible. Y lo cierto es que recibió un guiño ya que no jugará en la altura de La Paz por las manifestaciones que se están llevando a cabo en Bolivia. Por eso, el encuentro se disputará en Santa Cruz de la Sierra, que está en el llano.

De todos modos, tendrá que esperar a lo que ocurra con el resto de equipos que tienen 13 puntos, quienes no deberían ganar o hacer menos goles que Independiente Rivadavia como para que la Lepra sea el mejor primero. Rosario Central visitará a Independiente del Valle en la altura, Corinthians será local ante Platense y Flamengo recibirá a Cusco en el Maracaná.

Dependiendo de cómo salga cada partido, Independiente Rivadavia sabrá si terminará como el mejor primero. De todos modos, tiene casi asegurado terminar en el top 3, lo cual le permitiría definir como local la mayoría de las series de una Copa Libertadores en la que ya hizo historia.

Independiente Rivadavia debe golear a Bolívar para tratar de quedar como el mejor primero. Independiente Rivadavia debe golear a Bolívar para tratar de quedar como el mejor primero.

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